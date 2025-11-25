為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    降溫有感！新北6處免費浴池、足湯洗去疲勞

    2025/11/25 10:35 記者賴筱桐／新北報導
    新北市政府推薦6處免費公共浴室和足湯地點，圖為金山社寮公共浴室。（新北市政府提供）

    新北市政府推薦6處免費公共浴室和足湯地點，圖為金山社寮公共浴室。（新北市政府提供）

    受到東北季風影響，今天早上起床後，各地明顯感受到氣溫降低，冷冷的天氣最適合泡湯。新北市政府推薦6處免費公共浴室和足湯，包括金包里、磺港、豐漁、南屏、社寮公共浴室，以及萬里大鵬足湯公園，讓溫泉水洗去一身的疲勞和煩憂，再次找回活力。

    新北市政府官方臉書「我的新北市」彙整6處免費泡湯地點，其中金包里公共浴室位於金山區溫泉路9號的中山公園內，共有男、女湯各3池，泡完湯可以散步至金包里老街，品嘗在地美食；磺港公共浴室在金山區磺港路312號（磺港大橋旁涼亭下方），富含「鐵離子」的黃金之湯，根據「台灣溫泉概論」記載，能有效改善風濕病、更年期障礙、濕疹等症狀。

    此外，豐漁公共浴室在金山區民生路190號對面，鄰近水尾漁港，可步行至電影拍攝知名景點「神秘海岸」，還能騎乘自行車，徜徉在海天交界的自然美景中；南屏公共浴室在金山區磺港路36號旁，恰好位於磺港漁港的深處，泡完湯還能遠眺淡金公路與美人山，享受夕陽餘暉照映之美。

    社寮公共浴室位於金山區磺清路108巷內，採用懷舊日式澡堂設計，也是唯一有設置個人池的公共浴室，當年西伯利亞小白鶴曾寄居的金山清水溼地也在附近；萬里大鵬足湯公園位於萬里區大鵬里加投路81號，設置煮蛋區及販賣部，採半戶外的空間設計，設置YouBike 2.0站點，泡完湯還能騎鐵馬暢遊野柳地質公園。

    市府也提醒泡湯小撇步，泡湯前先沖洗，伸腳下水或淋點水在身上試水溫，分次浸泡，每次不宜超過10至15分鐘，泡湯後需補充水分，隨時留意自身健康狀況。

    萬里大鵬足湯公園設有免費泡腳池。（記者賴筱桐攝）

    萬里大鵬足湯公園設有免費泡腳池。（記者賴筱桐攝）

    萬里大鵬足湯公園設置販賣部和煮蛋區，民眾可煮食溫泉蛋。（記者賴筱桐攝）

    萬里大鵬足湯公園設置販賣部和煮蛋區，民眾可煮食溫泉蛋。（記者賴筱桐攝）

