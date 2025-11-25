議員籲拆「楠梓百慕達」 陳其邁指示評估「以拆除為原則方向」

黃文志建議拆除有「楠梓百募達」之稱的楠梓陸橋。（資料照）

高雄楠梓陸橋全台聞名，由於本地人和外地客都常迷路，被稱為「楠梓百慕達」；市議員黃文志今（25日）於議會總質詢時，建議長期應將楠梓陸橋完全移除；對此，市長陳其邁應允交由交通局評估，「以拆除為原則方向」能拆就盡量拆，但若無法負荷當地交通需求的話，陸橋還是要保留，或進行改造。

黃文志表示，根據高雄市交通局的報告，指楠梓陸橋的長期改善方案，是保留高架橋、增加平面道路，並增設兩處路口；他認為保留高架橋是因為考量經費問題，楠梓區因為這個陸橋完全被切斷，楠梓在地居民對這個陸橋怨聲載道，因此有「楠梓百慕達」的暱稱。

針對楠梓陸橋未來長期改善方向，黃文志強烈建議高架橋要完全拆除，把橋樑全部平面化。他舉例，中華地下道都可以完全填平、博愛高架橋都可以改成平面，楠梓陸橋也不見得要保留，「增設平面車道，只是讓未來的車流交織產生更大問題!」

對此，陳其邁回答說，會交由交通專業單位評估，楠梓陸橋的左邊是後勁、右邊是楠梓坑舊部落，人口增加很多；楠梓陸橋與中間的台一線，車流量非常大，且很多是重車，會有交通特別考量，「如果是單純的十字路口，要拆就很簡單。」

陳其邁強調，站在市府立場，因為楠梓陸橋車流量非常大、路口複雜，盡量以平面道路為主，但他也說，可以拆的陸橋盡量拆除，例如九如路橋，楠梓陸橋問題會交由交通局評估，「以拆除為原則方向，如果能拆，我們盡量拆!」如果無法負荷當地交通需求的話，陸橋還是要保留，或進行改造工程。

目前楠梓陸橋將有所改善，經地方爭取，交通局決定斥資1200萬元改善楠梓陸橋橋面，以削切分隔島、復舊及拓寬機車道增設號誌等方式，使機車可直接上楠梓陸橋，不再迷航，預訂於明年7月完工。

