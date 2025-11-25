為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    促進多元理解 北市特教教師攜手打造性平教材

    2025/11/25 09:51 記者甘孟霖／台北報導
    台北特殊教育學校以繪本作為教材核心，運用圖像大、文字少、貼近生活的設計，讓不同認知程度的學生都能在故事中找到連結。（台北市教育局提供）

    台北特殊教育學校以繪本作為教材核心，運用圖像大、文字少、貼近生活的設計，讓不同認知程度的學生都能在故事中找到連結。（台北市教育局提供）

    為協助特教學生以貼近自身需求方式理解性別平等議題，台北市教育局推動特教學校共同研發性平教材，舉辦「特教學生性別平等教育教材開發成果會」，由四所特教學校依學生特質設計的教學媒材、活動與情境式教材，分享如何在特教現場運用多元方式融入性平理念。

    台北特殊教育學校以繪本作為教材核心，運用圖像大、文字少、貼近生活的設計，讓不同認知程度的學生都能在故事中找到連結。透過趣味與多元視角，讓概念能自然進入孩子心中；教師規劃性平萬花牆、地球守護隊、生態守護者、蔚藍行動、故事裡的永續力量與我的永續宣言等闖關活動，引導學生從閱讀到實作，再從體驗走向思考。

    啟聰學校以聲音為切入點，設計「那些年，我們在歌曲裡學會愛與被愛」教案，透過音樂劇、電影片段與流行歌曲，引導學生理解情感與人際互動中的尊重與平等，結合律音管演奏與創作，讓學生在節奏中表達情緒，並在合作練習中學習傾聽、溝通與共感。

    文山特殊教育學校以學生熟悉的節慶活動作為教材情境，帶領學生思考角色與分工，理解性別角色並非固定，而是依興趣與能力展現多元樣貌。透過教師節、母親節等活動融入性平討論，學生在布置與參與中體會不同的表現方式都值得被尊重；戲劇活動則讓學生以肢體、語氣與表情模擬角色情緒，在演出中練習換位思考，讓學習延伸到生活互動。

    啟明學校的「身體紅綠燈」教材聚焦於身體界線，透過紅燈、黃燈與綠燈引導學生辨識行為界線與安全感受，並以觸覺教材與情境練習表達喜歡、不舒服與拒絕，強調「自己的身體由自己做主」，判學生能建立自我保護能力，並理解尊重他人界線。

    對特教學生而言，性平教材不只是教案，而是一道陪伴成長的光，讓理解、尊重與多元在日常中自然萌芽。未來，教育局將持續支持特教教師深化教材研發，使每一種特質與每一份光芒，都能在教育現場被真正理解並持續閃耀。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播