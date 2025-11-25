嘉縣推待用餐助弱勢享熱食 串聯社區共餐傳遞溫暖

弱勢民眾在小卡上寫下感謝話語。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣社會局、中華社會福利聯合勸募協會、嘉義縣慈善團體聯合協會合作執行「嘉義縣暖心暖胃甘心待用餐服務專案」及「你放心，我在嘉」集食送愛餐桌計畫，助弱勢民眾到友善店家享用熱食，更透過共餐活動，讓弱勢民眾透過美食重拾人際連結。

昨晚各合作單位與服務對象在縣府前廣場齊聚用餐，縣長翁章梁頒發感謝狀給NPO Channel執行長張幼霖，感謝他贊助共餐食材，協助今年度「你放心，我在嘉」餐桌計畫順利推動。

嘉義縣社會局表示，2022年起推動嘉義縣物資銀行延伸計畫「暖心暖胃甘心待用餐服務專案」，讓弱勢民眾憑餐券至友善店家享用熱食，迄今已串聯60間友善店家；今年社會局與嘉縣慈協推動「你放心，我在嘉」集食送愛餐桌計畫，前往義竹、民雄、新港、東石、水上辦理主題共餐活動，邀請獨居長者、身心障礙朋友、單親及經濟弱勢家庭齊聚用餐。

嘉縣慈協串連義竹埤墘社區、民雄日式招待所、新港奉天宮、東石海洋驛站、南靖車站等在地單位支持共餐活動，張幼霖提供冷凍與冷藏食材，確保餐點健康美味。

翁章梁說，透過待用餐服務專案服務弱勢家戶，讓民眾享用溫暖餐點，感謝慈協推動集食送愛餐桌計畫，俗諺「濟人好吃物」，聚在一起吃飯時，吃起來會更美味，美味的祕訣就在人跟人之間的溫暖；嘉縣慈協理事長呂文正說，服務不只是送餐，更是要把關懷送到心，透過共餐活動，可串起社區與家戶之間的聯繫。

弱勢民眾齊聚用餐。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣長翁章梁（中）與各合作團體、善心人士一同與弱勢民眾用餐。（嘉義縣政府提供）

