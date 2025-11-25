為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義新港奉天宮媽祖12/19神遊阿里山 阿里山賓館推優惠

    2025/11/25 10:20 記者王善嬿／嘉義報導
    年終將至，阿里山賓館推出明年春節住房早鳥優惠，讓新春上山賞櫻花民眾提早訂房。（圖由阿里山賓館提供）

    年終將至，阿里山賓館推出明年春節住房早鳥優惠，讓新春上山賞櫻花民眾提早訂房。（圖由阿里山賓館提供）

    嘉義縣新港奉天宮媽祖將與澎湖、金門、媽祖等地神明，在12月19日搭乘阿里山林業鐵路觀光列車「栩悅號」前往阿里山，12月20日與來自嘉義縣20多尊神明在阿里山祝山觀日平台登高祈福。位於阿里山森林遊樂區的阿里山賓館，推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」優惠，邀請旅客住宿，就近到祝山觀日平台與神明一起迎阿里山曙光。

    阿里山賓館表示，新港媽祖「阿里山神旅行」預計12月19日自嘉義市起駕，搭乘林鐵栩悅號到阿里山一遊，20日清晨5點，偕同18鄉鎮市20多尊神明，在祝山觀日平台誦經祈福。

    阿里山賓館表示，為讓信眾方便追隨媽祖到阿里山，12月18日到20日入住，4人房型一泊二食每人4980元起，3天2夜連住2晚4人房每人9900元起含早、晚餐，讓信眾輕鬆愉快與媽祖共遊阿里山。

    而想要與媽祖同車上阿里山的民眾，即日起到12月3日可至阿里山風景區管理處報名「阿里山神旅行．抵嘉」活動抽栩悅號車票，活動詳洽「阿里山新印象」臉書。

    阿里山賓館還推出「駿馬奔騰」喜迎新年早鳥優惠，即日起到12月14日前，預定2026年2月14日至21日春節住房專案享8折優惠，還加贈馬年新春福袋，歡迎民眾趁早訂房，搶先體驗初櫻綻放、迷霧秘境，搭阿里山林鐵火車，享受世界級鐵道穿越森林的愜意。

    新港奉天宮媽祖等神明，12月20日將搭乘林鐵火車到阿里山觀日出祈福。（圖由阿里山賓館提供）

    新港奉天宮媽祖等神明，12月20日將搭乘林鐵火車到阿里山觀日出祈福。（圖由阿里山賓館提供）

    阿里山賓館推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，讓民眾輕鬆與女神同遊。（圖由阿里山賓館提供）

    阿里山賓館推出「媽祖抵嘉，追女神遊阿里山」住房專案，讓民眾輕鬆與女神同遊。（圖由阿里山賓館提供）

