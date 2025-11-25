花蓮馬太鞍溪橋臨時涵管便道 11月底前搶通

鳳凰颱風造成馬太鞍溪水暴漲，台九線溪底涵管便道損毀，鋼構便橋施工中。（圖由公路局提供）

鳳凰颱風造成馬太鞍溪水暴漲，台9線溪底涵管便道損毀，原先預定25日搶通，但中間又遇到溪水暴漲影響施工，多次沖毀便道路基，目前預估11月底前完成便道搶通；鋼構便橋則預定明年1月底前完成。

公路局東區養護工程分局指出，鳳凰颱風後因馬鞍溪南側（右岸）水位仍較大，前於11月15日已先從北側便道進場搶修，觀察至16日南側水位略下降後同時進行南下便道搶修。因河床水路已偏南側，配合河床現地水路位置增設小跨度鋼便橋，以增加通洪斷面。

11月18日清晨發生無預警水位暴漲，將連3日已完成水路改道作業，均遭沖毀以致影響搶修進度約2天。另因11月20日、21日、22日發生數度水位暴漲沖毀已完成路基及影響鋼便橋施工，計影響搶修工作3天，連前水位暴漲計影響5天。

交通部公路局指出，花蓮工務段於11月19日召集相關單位現勘，研商建立更緊密之聯防與即時通報機制，強化水情掌握及提升緊急應變效率。近2日水位趨緩，天氣晴朗，搶修團隊趕辦小跨度鋼便橋及移排水工作，目前北上便道小跨度鋼便橋長24公尺（三跨，每跨8公尺）已完成，南下便道小跨度鋼便橋預定今（25）日完成，後續將積極辦理路基填築及瀝青混凝土、標線等路面工程與安全防護作業，預估11月底前完成便道搶通。

鋼便橋工程也受鳳凰颱風及後續水位不定時暴漲與尚未施工鋼柱位災後水路上等因素影響，對工區之影響天數共計7天，經公路局東區養護工程分局與廠商召開因應會議，廠商承諾再增加1組機具及人力趕辦，預定明年1月底前完工通車為目標。

公路局東區養護工程分局指出，與花蓮工務段搶修團隊將持續密切注意水情變化，並於確保施工安全下全力加速搶修便道，以維護用路人安全與地方交通順暢。請用路人充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

