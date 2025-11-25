澎湖空運一票難求 縣政府持續啟動緊急需求機位保留機制

澎湖今年空運一票難求，澎湖縣政府啟動緊急機位保留機制。（資料照，記者劉禹慶攝）

今年澎湖空運一票難求亂象，自觀光旺季一路延伸至秋冬淡季，讓民眾苦不堪言。澎湖縣政府啟動緊急需求機位保留機制，自11月11日正式啟動，截至23日止受理138件，已協助提供208位民眾機位需求，目前仍持續受理中，請有緊急機位需求民眾，可利用服務專線0800880180（免付費）及1999專線登記。

本機制係以設籍澎湖縣居民，並以奔喪、就醫者為優先，由立榮及華信航空公司提供台北、高雄航線雙向來回每日最多36個機位，供澎湖縣民緊急需求使用，由澎湖縣政府擔任連繫窗口，於每日下午4時提供隔日出發機位需求名單給航空公司統一訂位，並通知登記民眾開票，逾期未使用機位，將於下午5時過後，開放一般民眾訂位購票。

另如仍有緊急或臨時特殊需求，如奔喪、緊急就醫等則不受此限制，澎湖縣政府將請航空公司各機場站依現行機制，依民眾需求提供最近航班機位，縮短在機場停留時間，但航空公司提醒若遇緊急醫療因素需求機位協助，仍需符合航空病患乘客搭機條件，提供適航證明並於現場評估。

旅遊處提醒，受理作業由縣府服務專線0800880180（免付費）及1999專線受理，請有機位需求民眾登記時，須提供搭機日期、姓名、航線、搭乘航班（如立榮航班請提供候補代號）及聯絡手機號碼，以利後續通知開票，又如登記航班已訂位客滿，將調整登記民眾出發時間。

澎湖機位亂象，由觀光旺季延續至淡季，交通運輸問題嚴重。（資料照，記者劉禹慶攝）

