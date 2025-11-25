為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東休閒慢車僅30餘輛驗車 下月起未驗上路將沒入

    2025/11/25 09:27 記者黃明堂／台東報導
    下月起未完成驗車即上路的營業用慢車將被沒入。（記者黃明堂攝）

    下月起未完成驗車即上路的營業用慢車將被沒入。（記者黃明堂攝）

    台東縣政府今年6月24日起實施「慢車登記檢驗與保險」新制，要求營業用慢車業者應依規定完成安全檢驗、保險後方可載客營業，至今已有30餘輛完成驗車，另有30餘輛預約待驗；縣府提醒慢車業者，今年度驗車將於11月30日截止，請儘速預約送驗，若未驗車即出租營利，不僅遊客沒有保障，被舉發車輛經調查屬實可依法沒入。

    縣政府表示，縣內池上、關山地區熱門觀光載具「三輪以上慢車」，過去若發生乘客受傷事故，因車輛未投保強制責任保險，多由業者自行協調賠償。縣府為保障旅客權益、降低糾紛，依道路交通管理處罰條例第71條之1實施「慢車登記檢驗與保險」新制，業者應完成安全檢驗並投保強制責任險後才可載客營業。

    縣府交通及觀光發展處表示，目前完成登記營運中的慢車約30餘輛，另有35輛慢車正在預約檢驗，提醒業者注意，今年度驗車受理至11月30日止，再次呼籲，尚未辦理的業者請把握最後驗車時程完成驗車。

    目前縣府已公告池上、關山兩處「合法行駛範圍」，慢車須在指定觀光路線及周邊道路營運；相關公告及圖資連結已公布於縣府官網，供業者與旅客查閱。縣府並鼓勵民眾搭乘時認明貼有「合格檢驗」標誌的車輛，共同維護行車安全，讓遊客在池上與關山享受安心、舒適的慢車小旅行。

