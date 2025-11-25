本週氣溫下降、日夜溫差大 氣象粉專：週末又是好天氣

天氣風險指出，本週東北季風頻增強，但空氣偏乾僅局部有雨，氣溫則明顯下降轉涼。（資料照）

中央氣象署表示，今天（25日）台灣北部、東北部及東部天氣轉涼；基隆北海岸、大台北、東部地區則有零星短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，本週東北季風增強，但空氣偏乾僅局部有雨，溫度下降轉涼，各地須留意日夜溫差；週末各地預報都是多雲到晴、氣溫明顯回升。

天氣風險分析師吳聖宇今天上午在臉書貼文中表示，今天迎風面大台北山區、基隆北海岸、宜蘭等地清晨陸續有局部降雨出現，不過實際降雨量並不多。預期今天上午開始，只剩迎風面山區還有局部零星飄雨的機會，其他地方仍是維持晴到多雲的天氣型態。

請繼續往下閱讀...

吳聖宇說，溫度方面跟昨天相比都有所下降，尤其北部、東北部降幅較明顯，苗栗以北到宜蘭白天高溫只剩下20至21度，與昨天相比高溫下降6至8度，中部及花東地區白天高溫也會降到23至25度，南部受影響較小，白天高溫在26至28度。

吳聖宇稱，今晚到明天（26日）清晨，溫度會來到低點，中北部、東北部都市低溫會降到14至16度，空曠地區可能只剩下12至14度，輻射冷卻作用較明顯的地區要注意低溫發生的情況，南部及花東都市地區低溫16至18度，空曠地區也可能降到15度或以下，各地日夜溫差變化都蠻大的。

吳聖宇表示，明天降雨很有限，只有迎風面山區有零星飄雨的機會。明天白天溫度稍有回升，苗栗以北到宜蘭、花蓮一帶白天高溫21至24度，中部及台東高溫24至26度，南部高溫仍可來到25至28度左右。明晚到週四（27日）清晨在中北部、東北部都市低溫仍只有16至18度，空曠地區還是有可能出現15度或以下的低溫，南部及花東都市地區低溫18-20度，空曠地區有機會降到17度或以下，夜晚清晨還是明顯偏涼，日夜溫差變化仍大。

吳聖宇說，週四迎風面地區大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮、台東到恆春半島等地降雨有再度增多的趨勢，雨量仍不大，但是降雨機會較高，降雨的範圍也較大，其他地區呈現多雲到陰的天氣。預估要到週五（28日）迎風面地區降雨會逐漸減少，轉為多雲到陰的天氣，其他地區雲量也會減少，陽光逐漸露臉。

吳聖宇指出，週四北部、東北部白天高溫會再度降到19至20度左右，中部及花東地區高溫22至24度，南部高溫也會降到25度上下；週四晚間到週五清晨中北部、東北部都市地區低溫大約會降到15至17度，空曠地區可能降到14度或以下，南部及花東都市地區低溫17至19度，空曠地區可能降到16度或以下，輻射冷卻低溫的機會較低。

吳聖宇稱，本週末（29至30日）各地預報都將是多雲到晴的天氣型態，溫度也明顯回升，北部、東北部白天高溫會逐漸升到23至24度或以上，中部及花東地區高溫升到26至27度或以上，南部高溫則有機會來到28至29度或以上，但夜晚清晨仍要注意溫度較低的情況，尤其是中北部、東北部空曠地區仍可能有15度或以下低溫發生的機會，南部、花東空曠地區也有18度或以下低溫出現的可能性，日夜溫差變化大。

吳聖宇補充，最後就是目前正通過菲律賓的熱帶性低氣壓TD-30，預期未來有機會發展為今年第27號颱風天琴，方向仍將是一路偏西，大致會經過南海後逐漸趨向越南沿岸，對台灣沒有直接影響。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法