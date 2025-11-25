為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北耶誕馬拉松12/7清晨4點起跑 板橋部分道路交管

    2025/11/25 08:49 記者黃政嘉／新北報導
    「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」12月7日車輛改道路線示意圖。（新北市觀旅局提供）

    「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」12月7日車輛改道路線示意圖。（新北市觀旅局提供）

    今年新北歡樂耶誕城自11月14日登場，將熱鬧至12月28日，其中系列活動「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」12月7日清晨4點至早上10點半舉行；新北市觀光旅遊局指出，共550隊清晨5點半從新北市民廣場出發，路線途經縣民大道、華翠大橋，延伸至河濱公園，為確保賽事順利進行與安全，包括縣民大道二、三段、環河西路四段等部分路段將實施交通管制。

    新北耶誕馬拉松接力賽今年邁入第2屆賽事，全長約24.7公里，12月7日交管路段包括縣民大道二段（新府路至新站路）往台北方向自凌晨12點至早上11點全線封閉管制；縣民大道二段（新站路至民生路）及華翠大橋往台北方向，自清晨4點半至早上10點封閉內線1至2車道；縣民大道三段（環河西路至翠華街）往台北自清晨4點半至早上10點全線車道封閉管制；環河西路四段雙向（中山路至萬板路自清晨4點半至早上10點全線車道封閉管制。

    新北市觀旅局表示，活動期間受交通管制影響，公車667路線將暫時取消停靠「雙十路站」，民眾可改至前1站「海山天下社區站」搭乘；各重要交叉路口由員警實施交管，相關道路封閉將視比賽情況儘早解除，呼籲用路人如行經活動管制區域，請提前確認改道動線，依指示牌面及活動單位所設引導牌面行駛，遵守管制人員指引，確保行車安全。

    觀旅局指出，賽事期間歡迎民眾前往市民廣場及沿線為跑者加油同樂，同時配合交通疏導措施，相關資訊可至「旅跑新北」官方臉書粉專查詢。

    「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」12月7日車輛改道路線示意圖。（新北市觀旅局提供）

    「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」12月7日車輛改道路線示意圖。（新北市觀旅局提供）

    「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」12月7日車輛改道路線示意圖。（新北市觀旅局提供）

    「2025新北市耶誕馬拉松接力賽」12月7日車輛改道路線示意圖。（新北市觀旅局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播