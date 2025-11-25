有煙就抓得到！雲林AI煙霧辨識、無人機取締露天燃燒 最重罰10萬

遏止露天燃燒，雲林縣環保局以無人機監控及AI煙霧辨識系統全天候取締。（雲林縣環保局提供）

入秋後進入空污期，雲林位處東北季風背風面，擴散條件不佳，大氣中污染物濃度易累積趨勢，為減少污染源，雲林縣環保局運用AI煙霧辨識系統及無人機空拍監控，全天候加強取締露天燃燒，今年已查獲352件，其中開罰50件，環保局強調，只要有煙就抓得到，且在空污季違規加重裁罰，呼籲民眾不要心存僥倖。

雲林空污來源有境外污染、揚塵及其他工廠等固定、機汽車等移動污染，還有田間稻草等農業廢棄物露天燃燒等，尤其空污期適逢二期稻作、花生收成，若有露天燃燒將進一步惡化空氣品質。

環保局空氣噪音管理科長鄧雅謓指出，為清除相關污染情形環保局加強露天燃燒稽查，運用AI煙霧辨識系統、無人機空拍監控，24小時掌握縣內潛在燃燒熱點與異常煙霧動態，加上LINE通報群組民眾的即時檢舉訊息，以科技監控加上民眾協力的雙重防線，遏止非法露天燃燒行為。

環保局長張喬維表示，過去接獲通報抵達現場要查獲違規行為人不易，現若未發現行為人，將比對土地座標及地號，追溯查明土地所有權人或使用人，通知到環保局說明釐清案情及展開行政調查，確定有違規將依《空氣污染防制法》告發。

張喬維說，依法可處1200元至10萬元罰鍰，且得連續裁罰，若是在假日、夜間及每年9月至隔年5月空污期違規，將累計加重裁罰金額，並納入列管加強後續追蹤管理。

