    首頁 > 生活

    嘉縣布袋衛生所整合疫苗接種與癌篩 揪出鄉親大腸癌

    2025/11/25 08:36 記者林宜樟／嘉義報導
    嘉義縣衛生局人員請民眾參與篩檢。（嘉義縣衛生局提供）

    嘉義縣衛生局人員請民眾參與篩檢。（嘉義縣衛生局提供）

    嘉義縣張姓女子去年10月前往布袋衛生所接種新冠疫苗，候診時蔡姓護理師主動上前進行衛教宣導，鼓勵張女進行糞便潛血檢查，民眾檢查後發現異常，經轉介至台中榮民總醫院，竟確診為大腸癌原位癌，經及時治療，最終順利康復。

    昨張女到布袋衛生所時，與蔡姓護理師相遇，感動重逢，張女更主動向其他候診民眾講述自己的經驗，鼓勵大家利用衛生所資源篩檢。

    嘉義縣衛生局說，不少民眾因平日工作忙碌忽略自身健康，沒時間、沒症狀就不篩檢，布袋衛生所推動「在地安康」計畫，將癌症篩檢融入日常疫苗接種服務中，張女在衛生所主動邀請下完成大腸癌篩檢發現原位癌，經治療康復。

    「自己很幸運！」張女表示，因為護理師專業及關心，讓自己及早篩檢得知罹癌，治療過程順利，已完全恢復健康，並重返崗位工作；布袋衛生所代理主任黃嘉文說，張女的經驗是對衛生所人員最好的回饋，拯救民眾生命，讓更多人正視篩檢的重要性。

    嘉義縣衛生局長趙紋華表示，大腸癌發生及死亡人數每年呈快速增加趨勢，呼籲45到74歲民眾，40到44歲具家族史民眾每2年一次完成糞便潛血檢查，可在行動醫療巡迴、社區癌篩設站完成檢查，或至國民健康署資格審查通過的醫療院所受檢，相關訊息可至嘉義縣衛生局網站或臉書粉絲團查詢，或洽各鄉鎮市衛生所。

