為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    想買回家？苗栗警方網拍12米電信塔 起標5000元

    2025/11/25 08:24 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣警察局於「台北惜物網」拍賣報廢的電信鐵塔。（取自台北惜物網）

    苗栗縣警察局於「台北惜物網」拍賣報廢的電信鐵塔。（取自台北惜物網）

    「什麼都賣？什麼都不奇怪！」苗栗縣通霄警分局白沙派出所廳舍老舊，將於明年拆除重建，現今矗立在廳舍旁12公尺高的電信鐵塔，因應新廳舍興建，也功成身退，予以報廢，並刊登於「台北惜物網」拍賣，起標價5000元，投標時間至12月1日中午12截止，高價者得。苗栗縣警局表示，鐵塔有鍍鋅處理，使用了18年仍完好，有需要的民眾，快來撿便宜。

    縣警局後勤科表示，現白沙派出所廳舍老舊，且僅有一層樓，不敷使用，將於明年拆除重建，新廳舍規畫為2層樓建築，未來新廳舍完工後，會於樓頂再設置一座新型的電信收發訊設備，因此現今矗立在廳舍旁的電信鐵塔，功成身退，予以報廢。

    後勤科指出，該鐵塔底座約4.7×4.7公尺，高約12公尺，有鍍鋅處理，即使位處海濱之際，使用了18年仍完好，若當成廢棄物丟棄，不免可惜，因此於台北市政府拍賣政府報廢公產的「台北惜物網」拍賣，創造新價值，但是得標者需自行拆除搬運。

    鐵塔買回去能做什麼？有員警打趣地說，說不定有錢人想買回去放在自家別墅打造成像巴黎鐵塔、東京鐵塔之類的景觀瞭望台，另耶誕節將屆，也可以妝點成耶誕樹。

    該座電信鐵塔底座約4.7×4.7公尺，高約12公尺，有鍍鋅處理，即使位處海濱之際，使用了18年仍完好。（圖由苗栗縣警察局提供）

    該座電信鐵塔底座約4.7×4.7公尺，高約12公尺，有鍍鋅處理，即使位處海濱之際，使用了18年仍完好。（圖由苗栗縣警察局提供）

    該座電信鐵塔可爬上當瞭望台。（圖由苗栗縣警察局提供）

    該座電信鐵塔可爬上當瞭望台。（圖由苗栗縣警察局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播