    首頁 > 生活

    恆商AI機器人再勝大學隊 勇奪「四連霸」金牌創紀錄

    2025/11/25 08:21 記者蔡宗憲／屏東報導
    恆商AI機器人「四連霸」金牌創紀錄，主任許斐菁（右一）與林維寬（左三）功不可沒。（恆商提供）

    恆商AI機器人「四連霸」金牌創紀錄，主任許斐菁（右一）與林維寬（左三）功不可沒。（恆商提供）

    AI機器人科技的浪潮正席捲全球，但屏東「國境之南」的偏鄉學子用實力證明，偏鄉教育一樣能發光發熱！位於台灣尾的恆春工商資訊科與電子科，在年度盛事「2025全國智能科技創新應用」機器人競賽中，再度傳出捷報，第四度打敗來自全國各地的頂尖大學強敵，一舉囊括金、銀、銅所有獎牌，創下驚人的新紀錄。

    這項驕人戰績的背後推手，正是校內知名的主任夫妻檔許斐菁與林維寬；林維寬興奮地表示，今年延續去年參與「AI視覺辨識飆風機器人組」與「智慧小車遙控競速組」兩大賽事，成功再次「包辦」所有獎項。特別在難度最高的視覺辨識組，屬於混合組別，與全國大學生同台競技，恆商學子仍是連續四年將金牌和銀牌牢牢掌握，成果令人振奮。

    今年的最大贏家，莫過於電子二甲的趙凱凡，一人獨得兩面金牌，技驚四座；許斐菁說，「台灣尾的恆商」在AI科技教育領域，只要肯努力，絕對能打破城鄉差距的藩籬。同學們利用一個多月的課餘時間，夜以繼日地練習、修正程式，讓今年的比賽完全無後顧之憂。去年金牌得主電子二甲李祐安、初次參賽的張柏彥，以及國中已有兩次參賽經驗的一年級新生張淳政同樣在比賽中收穫滿滿。

    校長何峻誠強調，偏鄉的科技教育絕不能輸，這次林維寬主任帶領十六位同學參賽，最終人人有獎。特別感謝許斐菁主任技術指導，更要感謝屏東縣政府「高科技產業人才培育計畫」的經費補助。這些來自各方的支持，都是師生們能夠持續前進，屢創佳績的關鍵力量

    恆商AI機器人再勝大學隊 勇奪「四連霸」金牌創紀錄。（恆商提供）

    恆商AI機器人再勝大學隊 勇奪「四連霸」金牌創紀錄。（恆商提供）

