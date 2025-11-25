為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    退休也能很精彩！蔡義弘、陳淑曄的暖心志工日常

    2025/11/25 08:18 記者洪瑞琴／台南報導
    南市研考會志工蔡義弘（右2）獲得金質獎，家人獻上祝賀。（南市研考會提供）

    南市研考會志工蔡義弘（右2）獲得金質獎，家人獻上祝賀。（南市研考會提供）

    台南市2025年度績優志工名單出爐，研考會蔡義弘與陳淑曄雙雙榮獲志工最高榮譽「金質獎」，兩位退休後仍把熱情帶到公共服務現場，用行動詮釋什麼叫「服務無年齡限制」。

    蔡義弘2008年從地政局退休，原本可以悠閒享受生活，但他選擇把多年行政經驗投入志願服務。先後在地政事務所、北區區公所與永華聯合服務中心服務超過17年。每天值班總是精神奕奕、站在電梯口微笑迎接每一位民眾。

    熟悉市政業務的他，能快速判斷民眾需求，協助大家順利辦理各項業務，還常把政策措施獲得的民意，反映給服務中心，為城市治理共盡一份心力。連太太都被他的熱忱感染，退休後也加入志工行列，兩人一同成為服務中心最溫暖的身影。蔡義弘笑說：「能夠繼續為市民服務，是人生最大的快樂與榮耀。」

    陳淑曄老師自新營新進國小退休後，也把教育現場的熱情帶進志工服務。自2005年加入民治聯合服務中心，累積20年經驗。她總是用溫暖語氣耐心解說，引導民眾辦理各項事務，讓市民感受到安心與貼心，成為服務中心不可或缺的榜樣。

    研考會主委王效文說，志工是市政中不可或缺的溫暖力量，兩位志工以行動證明，退休不是休息，而是另一種形式的付出。希望更多朋友加入志願服務，用時間和熱情，為城市添上一份溫度。

    南市研考會志工陳淑曄（左）獲得全市志工金質獎。（南市研考會提供）

    南市研考會志工陳淑曄（左）獲得全市志工金質獎。（南市研考會提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播