    首頁 > 生活

    「為太魯閣做一件事」 太管處攜手學子落支煙（Rucing）部落山林尋根

    2025/11/25 08:12 記者王錦義／花蓮報導
    太魯閣國家公園管理處與秀林國中長期推動「山林尋根」教育，特別安排學生進行一次落支煙尋根活動，同學換上傳統服裝在落支煙部落以傳統舞步向祖先傳達部落尋根的訊息。（太管處提供）

    太魯閣落支煙（Rucing）部落在日治時期太魯閣戰役後，1930年後在集團移住政策迫遷下山，太魯閣國家公園管理處與秀林國中長期推動「山林尋根」教育，特別安排學生進行一次落支煙尋根活動，希望讓太魯閣族年輕學子深入了解並體驗自身族群歷史文化與山林生態，並了解0403地震後邊坡復育的情形。

    太魯閣國家公園管理處今指出，落支煙是太魯閣族語「漂流木」的意思，主要是立霧溪到這裡河道由窄漸寬，水流也由湍急轉為平緩，常堆積漂流木而得名。去年0403地震後，落支煙下方邊坡大規模坍方，太管處為阻絕外來種植物入侵，動員志工採集原生先驅植物種子噴灑於邊坡上，協助邊坡復原且成效良好，同時發展出「為太魯閣做一件事」環境教育教案。

    太管處指出，太管處特別邀請太魯閣族文史工作者Tunux wasi和登山家張光承擔任講師，並聘請登山專業教練同行。行前先安排室內課，讓學生先瞭解太魯閣族歷史、落支煙文化背景、太魯閣峽谷的形成與地形地質，也做好活動前的登山安全教育，說明裝備準備、任務分組及踏查規範。活動當天25位同學在老師、教練及太管處人員的帶領下走入山林、返回部落。

    2位講師則帶著學子除沿途實際操作使用離線地圖，也觀察及解說地景、生態及太魯閣族文化。從平台上再向上攀爬，回到昔日部落據點。講師與教練帶著同學在蔓草叢林中尋找砌石駁坎等部落遺構，也安排自由時間，讓所有人在部落中探索、觀察與思考。秀中的繩隊還垂降到福德祠下方邊坡，探查先前播撒種子的植物生長的狀況。

    太管處指出，實地回到祖先的老部落尋根感受特別深刻，不僅了解祖先過去如何仰賴山林生活，以及在山林中發展出太魯閣族特有的文化，在佩服過去族人能在山林中自給自足生活的同時，更重要的也體會到，山林是太魯閣族的根，因此保護好山林才能讓太魯閣族的文化傳承延續。

    太魯閣國家公園管理處與秀林國中長期推動「山林尋根」教育，特別安排學生進行一次落支煙尋根活動，希望讓太魯閣族年輕學子深入了解並體驗自身族群歷史文化與山林生態。（太管處提供）

    太魯閣國家公園管理處與秀林國中長期推動「山林尋根」教育，特別安排學生進行一次落支煙尋根活動，同學換上傳統服裝在落支煙部落以傳統舞步向祖先傳達部落尋根的訊息。（太管處提供）

    太魯閣國家公園管理處與秀林國中長期推動「山林尋根」教育，特別安排學生進行一次落支煙尋根活動，落支煙部落建築遺構。（太管處提供）

    太魯閣國家公園管理處與秀林國中長期推動「山林尋根」教育，特別安排學生進行一次落支煙尋根活動，太魯閣族文史工作者Tunux wasi現地為同學們解說。（太管處提供）

