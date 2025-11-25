木材不輸鋼筋水泥！台灣國產木構防洪工程展現防災韌性

國產材在合理設計與管理下，運用於木構造工程不僅能發揮防災功能，也兼具環境友善與景觀融合效益。（林保署南投分署提供）

農業部林業及自然保育署南投分署長期推動國產木構造工程，應用於治山防災與生態復育工作，同時透過非破壞檢測技術，追蹤木構件的材質變化與防腐成效，確保木構造設施能在自然環境中維持良好功能，展現國產木材在山林治理中的穩定與韌性。

林保署南投分署指出，分署目前正監測彰化縣二水鄉坑內坑生態工程示範區及南投縣國姓鄉清德坑木構造治理工程，兩處工程皆採用國產木材作為擋土木樁材料，不僅提升在地資源利用率，也減少進口木材運輸過程的碳排放，符合工程邁向淨零目標。

分署委託中興大學森林學系透過每年乾、雨季，定期針對不同防腐處理程度的國產木構件，進行含水率、音速、鑽孔阻抗及表面腐朽深度等多項指標監測，即時掌握木構造工程安全性，建立國產木材戶外應用長期變化資料庫。經過多年的監測與資料分析顯示，國產材在合理設計與管理下，運用於木構造工程不僅能發揮防災功能，也兼具環境友善與景觀融合效益。

南投分署強調，木構造工程具可再生、可分解與低碳排特性，除有助於山區水土保持與生態景觀融合外，其材料本身也是重要碳儲存載體。延長木構造的使用壽命，不僅能確保設施安全與結構穩定，更能持續發揮「減碳、固碳」的環境效益。未來，南投分署將持續結合學術單位，精進非破壞監測與防腐處理技術，作為未來治山防災工程設計、材料選用重要依據，朝向安全、永續與低碳的山林治理目標邁進。

