「孫大炮」孫金清捐360萬助1000新豐人遊日 今起鳳蓮宮登記

前新竹縣議員孫金清人稱「孫大炮」，23日宣布自掏腰包360萬元，贊助1000名新豐鄉親每人1萬8000日元（約新台幣3600元）赴日旅遊，以此力挺日本近年友善台灣的舉動。他今天再補充宣布，有意爭取的新豐人，今天（25日）早上9點起，可帶著身分證、近期飛往日本的機票影本到新豐鳳蓮宮登記，1000個名額額滿為止。

孫金清說，這項登記和發放贊助現金的作業，原希望透過各村村長協辦，或由鄉公所的服務台受理。但公所最後考慮贊助行為是私人所為，有現金往來，明年又適逢地方大選的敏感時刻，公部門、村長最好都別涉入，他才改請鳳蓮宮幫忙，獲得應允後排定今早受理登記，後續將再擇一個週六，同在鳳蓮宮現場直接發放前述現金。

消息傳出後，孫金清的手機幾乎天天被打爆，他不斷重複告訴電話彼端：到場登記時，只要出示註明有村別和聯絡電話的赴日機票影本、身分證就可，額滿為止。

他說前述贊助之舉，出自他被日本首相高市早苗的挺台言論所感動，加上多年前日相安倍晉三，在台灣鳳梨被中國刻意用病蟲害打壓、禁止進口時，曾率先大啖台灣鳳梨，替台灣農友止損。加上他厭惡中國駐日外交官薛劍嗆聲要斬首高市早苗的囂張說法，抨擊薛劍的行徑是十足流氓國家的展現。

既然日本參議員百田尚樹說，中國觀光客不去日本，平均只是每個日人損失1萬8000元日幣而已，那他就用這個金額贊助1000名新豐鄉親赴日旅遊，用一己之力帶動大家共同友情相挺日本回去。

新竹縣前縣議員孫金清說，他的千名新豐人赴日旅遊贊助金，今天早上9點起在鳳蓮宮受理登記，額滿為止。（記者黃美珠攝）

新竹縣前縣議員孫金清詳細告知電話彼端的鄉親，今天早上9點起，在鳳蓮宮如何完成遊日贊助金的登記。（記者黃美珠攝）

