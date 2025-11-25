路徑曝！天琴颱風今生成 吳德榮：本週雨少晴天多

吳德榮說，今晨4時降水回波合成圖（左）顯示，迎風面有降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨（中）；最新歐洲模式系集模擬（右）顯示，熱帶低壓今將通過菲律賓中部、進入南海，發展成輕颱天琴。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署預報，今天（25日）北部、東北部及東部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；台灣東北部地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、東部地區則有零星短暫雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，本週兩波東北季風，但雨少晴天多，明天（26日）清晨苗栗以北或將岀現13度左右低溫。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，東北季風南下，迎風面低層雲增多，伴隨零星降水回波，北海岸、北部山區及東北部有局部降雨。最新（24日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天西半部多雲時晴，東半部逐漸轉乾，北部、東半部的局部短暫雨，將由北而南依序先後停歇；北台轉涼，中南部白天舒適、早晚涼。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天東北季風減弱，各地晴朗穩定；北台白天偏涼、中南部白天舒適，清晨輻射冷卻加成，苗栗以北部分平地將岀現13度左右的最低氣溫；週四（27日）另一東北季風挾東側水氣，迎風面降雨機率提高。

吳德榮稱，週五（28日）水氣東移轉乾，各地轉晴朗，週六（29日）、下週日（30日）大陸高壓影響，連續晴朗穩定，氣溫逐日升，日夜溫差大；週五至下週日的清晨因輻射冷卻加成，部分平地將岀現12度左右的最低氣溫。下週一（12月1日）迎風面水氣略增，轉有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定。

吳德榮分析，最新歐洲模式系集模擬顯示，熱帶低壓今天將通過菲律賓中部、進入南海，發展成輕颱「天琴」；往後向西北西朝越南方向前進，持續增強，對台灣無影響。

