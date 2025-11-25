11/25 各報重點新聞一覽

因應AI晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，台積電在竹科、高雄共規劃投資七座二奈米廠已不敷需求，近期擬再投資三座二奈米廠。（資料照）

AI產能供不應求 台積電擬在台增3座2奈米廠

台積電加碼投資美國千億美元且加速建廠，在台灣也持續擴大投資力道。半導體供應鏈透露，因應人工智慧（AI）晶片訂單激增，先進製程產能供不應求，台積電在竹科、高雄共規劃投資七座二奈米廠已不敷需求，近期擬再投資三座二奈米廠，地點將落在南科附近的南科特定區，推估以一座廠投資金額三千億元，總投資額將達九千億元。

駭官網放五星旗 央廣內鬼工程師 起訴求刑3年

卅六歲中央廣播電台前工程師吳政勳，自稱因懷疑央廣官網有中資介入，夥同六十歲直屬長官岳昭莒及四十七歲廠商黃富琳，將官網首頁版頭換成中共或美國國旗，及「反攻大陸與台灣，中華民國統一的架構與挫折」一書封面，甚至外洩官網原始程式碼；台北地檢署斥責三人胡作非為、挑起兩岸對立緊張，嚴重擾亂央廣官網運作及危害國家關鍵基礎設施，昨依妨害電腦使用、背信罪嫌起訴，並對吳求刑三年、岳兩年六月、黃從重量刑。

誤信假檢警 以為普發現金遭冒領 沒領到1萬 反被騙走百萬元

政府普發現金本月十二日開始發放，許多人陸續分享到帳喜悅，但也有人納悶自己為何尚未收到，有民眾因此遭詐團以「假檢警」方式騙走上百萬元，刑事警察局提醒，各家銀行作業所需時間不同，昨日起也開放領現，沒有登記也領得到，勿因一時未領到普發現金而輕信詐團話術。

維護烏國主權 美烏起草「新俄烏和平架構」…俄稱未獲訊息

白宮廿三日宣布，當天在瑞士日內瓦舉行的俄烏停戰計畫會談有重大進展，任何最終協議都需「充分維護」烏克蘭主權。美國總統川普廿四日也在自創社媒真實社群寫道，「俄烏和談真的可能正達成重大進展嗎？眼見為憑，但可能有什麼好事正要發生」。

垃圾百岳！外送餐具是元凶 總消耗量黑數恐驚人

外送餐飲成了日常，製造數量驚人的廢棄紙容器，這些原應被清洗、再利用的資源回收物，常被丟在垃圾袋中進了焚化爐和掩埋場。面對廢棄紙容器成了堆起各地垃圾山的推手，環境部除促請各地加強檢查，仍缺乏源頭減量的積極手段。

川普：美方理解 台灣問題對中國的重要性

大陸國家主席習近平24日晚與美國總統川普通電話。習近平闡明陸方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。」陸美應該要共同維護好二戰勝利成果。川普則稱，「美方理解台灣問題對於中國的重要性。」

美媒：陸美夾擊 台灣已至轉捩點

美國約翰霍普金斯高等國際研究學院全球事務教授白蘭斯（Hal Brands）引述大陸分析人士的話形容，有美國支持的台灣，「形同可扼住大陸這條巨龍脖子上的鎖」。但他認為，隨著北京加緊對台施壓，華府卻變得愈來愈不可靠之際，未來幾個月將決定台灣的長期命運。

