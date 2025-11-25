東北季風發威！ 北台灣持續降溫 晚間低溫下探15度

北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約21至22度，隨著東北季風影響增大，今晚各地溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度。（資料照）

中央氣象署指出，今日（25日）東北季風影響，宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，清晨桃園地區亦有零星短暫雨，其他地區仍維持多雲到晴的天氣。

氣溫方面，北部及宜花地區溫度下降，白天高溫約21至22度，中南部地區及台東高溫在25至28度之間，感受較為溫暖，但隨著東北季風影響增大，今晚溫度將進一步下降，中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度，南部及花東約18至19度，早出晚歸請適時增添衣物。

空氣品質部分，竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週三（26日）至週五（28日）東北季風影響，北部及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，尤其週三中南部日夜溫差大；宜蘭地區有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北、花東地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週三至週五各地低溫方面中部以北、東北部及金門、馬祖14至16度，南部、花東及澎湖16至19度；高溫部分，北部、宜花及澎湖20至24度，中南部及台東23至28度，金門19至23度，馬祖15至18度。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 21 15 ~ 23 20 ~ 29 15 ~ 20

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

