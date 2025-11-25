為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中好市多「活力伯」熱情服務 成為顧客暖心回憶

    2025/11/25 06:13 記者黃旭磊／台中報導
    好市多「活力伯」 在收據背面秒畫一朵花。（lucia_05.24同意刊登）

    台中好市多北台中店手扶梯口，有個知名「活力伯」 協助客人下樓，這名楊姓員工拉推車轉彎180度俐落轉身，會向客人討拍說「水謀」，也在檢查商品項目時，瞬間在收據背面畫小花、熊寶寶，祝福客人有美好一天，被學童稱為「Give me Five 阿伯」。

    美式賣場好市多「黑色購物週 Black Friday」，即日起至11月30日連續7天優惠開打，提供超過500件特惠商品、總優惠金額突破百萬元，消費者注意到，北台中店（北屯好市多）楊姓員工，服務超熱情，阿伯在手扶梯口協助拉推車，轉彎180度很俐落，「還會問：水謀！」很多人回稱「水啦！」而阿伯也喜歡跟學童Give me five，碰到小孩調皮在扶梯上玩，會用幽默方式提醒注意安全。

    網友lucia表示，阿北人超好在收據背面秒畫一朵花，也有人被畫上泰迪熊寶寶，民眾說，被阿伯稱讚指甲做得很漂亮，當下讓壞心情一掃而空，還有網友說，「都叫他thank you阿北，如果沒有遇到都會很失落。」

    好市多表示，楊姓員工散播快樂，在家人支持下到賣場工作，常讓客人感受到上班是快樂的，會適時給予獎勵，而「黑色購物週 Black Friday」又稱黑色星期五特惠週，即日起至30日連續優惠7天，今年超過500件商品，從3C家電、樂活飲食、冬季服飾到生活精品參與特惠、總優惠金額突破百萬元。

