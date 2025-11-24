公私協力 國泰世華基隆分行外牆今晚點燈 港都夜晚添光彩

國泰世華銀行基隆分行外牆，未來每天晚上7點到10點，將以定點報時的方式亮燈，展現城市節奏與光影美感。（基隆市政府提供）

基隆市政府推動「點亮國門廣場第一排」改造計畫，國泰世華銀行繼認養整修城隍廟地下道，並以永續光盒子概念整修國泰世華銀行基隆分行的外牆，成為第一個成功案例；國泰世華「基隆山海星光秀」，原訂11月10日晚間點燈，但因颱風攪局，市府延至今天（24日）晚間舉辦。基隆市長謝國樑說，將持續公私協力合作，讓港都夜色成為展現溫度與活力的新風景。

謝國樑和副市長邱佩琳、立委林沛祥、議長秘書江志強、副議長楊秀玉和多位議員到場，國泰世華銀行營運長張經理也帶領銀行同仁出席，共同見證外牆燈光歷史時刻。

國泰世華銀行基隆分行未來每晚7時至10時，將以整點報時方式亮燈，展現城市節奏與光影美感。謝國樑說，忠一路是北台灣海港迎接國際旅客的門面，城隍廟人行地下道與國泰世華分行外牆同步完工，正是民間企業與市府攜手合作，以「美學」和「公私協力」共繪港都風景的實例。

邱佩琳表示，這次合作不僅展現政府與企業共同維護市容的成果，也體現環境永續（ESG）與社會共榮的精神。市府與優質企業攜手在海洋廣場及港口節點推動都市再生與美學工程，落實永續理念。

張經理現場致詞指出，國泰世華在基隆已經服務17年了。這些年除了提供金融服務，更透過各種公益行動，和在地居民建立了很深厚的感情。此次延續城隍廟地下道「永續光盒子」的設計理念改造基隆分行外牆，希望能拋磚引玉，帶動更多企業投入在地建設，一齊為基隆的美好未來努力。

