    首頁 > 生活

    鏡頭君出動！鹿港溪才華麗變身又淪垃圾天堂 彰縣府要逮人

    2025/11/24 23:36 記者劉曉欣／彰化報導
    鹿港溪又被丟垃圾！這是12天來第八包垃圾。（黃幸梓提供）

    鹿港溪又被丟垃圾！這是12天來第八包垃圾。（黃幸梓提供）

    太誇張！花了35億元才華麗變身的鹿港溪，今天（24日）再度發現被丟一包垃圾，這是是12天來的第八包垃圾，巡守隊宣布以後發現垃圾全都破袋檢查，並開箱拍照。彰化縣水資處處長黃俊峰表示，為杜絕民眾亂丟垃圾，將安裝移動式攝影機抓人！

    黃俊峰說，鹿港溪整治後已成為居民與觀光客的休閒旅遊亮點，如今卻一再傳出被人亂丟垃圾，就算破袋檢查也未發現可疑的個人資料；為了讓亂丟垃圾的違規行為「全都錄」，將在鹿港溪安裝移動式攝影機，要讓亂丟之人無所遁形。

    一旦民眾亂丟垃圾被拍照或是錄影存證，確定行為人身分就可逕行開罰，依廢棄物清理法最高罰6000元，並要求限期清除。

    鹿秀社區大學鹿港溪巡守隊長黃幸梓表示，這是12天來的第八包垃圾，真是太離譜了，決定以後都要破袋檢查，並且拍照公開；今天亂丟的垃圾，裡面有能量飲料瓶和腳踏車用警示燈的包裝殼，令人懷疑與騎乘自行車有關，希望民眾不要心存僥倖，漂亮的鹿港溪需要大家共同來維護。

    彰化縣水資處處長黃俊峰表示，為杜絕民眾亂丟垃圾，將安裝移動式攝影機抓人。（黃幸梓提供）

    彰化縣水資處處長黃俊峰表示，為杜絕民眾亂丟垃圾，將安裝移動式攝影機抓人。（黃幸梓提供）

