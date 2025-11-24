校園有測速照相！屏科大車禍頻傳 車速管理、道路全盤規劃將上路

位於屏東內埔鄉的屏科大，這學期開學後校園接連發生死亡車禍，為進行速度管理，校方預計新設多支測速照相桿。（記者陳彥廷攝）

位於屏東內埔鄉的國立屏東科技大學（屏科大），這學期開學後校園接連發生死亡車禍，為進行速度管理，校方預計新設多支測速照相桿，若超速將依規處以教育訓練宣導，視情節輕重很可能動用校規。校方指出，增設絕不是為罰而罰，而是落實校園內機車超速糾察，並將依行之有年的規定處置。

屏科大是全國校本部擁有最大腹地的大學，長年來，學生多以私人機車進出校園，校方也訂有車輛出入相關管理辦法，但近年常見機車騎士在校園高速行駛，縱使速限大多為40公里、且還有「減速丘」也難阻其勢，車禍件數相當多。

尤其本學期開學的9月底及10月上旬，校內就接連發生2起學生自摔死亡車禍，行車安全再度引發關注。屏東縣政府與警方認為，屏東的大學有不少外地學生，負笈求學更應平安畢業；立委徐富癸也邀請縣府、教育部、屏科大及國土署研商，將長期目標放在道路標線甚至整體道路環境，至於目前階段的管理，仍由校方在校規規範內加強、落實。

校方進行校內人行、道路環境盤點，進行檢討，並召開「校園交通安全教育委員會臨時會」，會中確定，因應校內交通事故量偏高須加強速度管理，因此會在學府路體育館前、仁愛路映霞湖旁、學府路校門口小木屋旁及學府路情人坡旁的偽裝桿，機動配置一支手持式測速照相取締，近期招標後就會設置。

警方指出，校內非屬道路交通管理處罰條例範圍，因此只能從建議角度出發，但由於屏科大立校已逾100年、遷校至此也有近40年歷史，難免會有不合時宜處，近期已新增號誌，校方也將比照一般道路設置測速照相。

不過，取締後罰則為何？由於校方早在數十年前就已有相關的車輛管理規定，測速照相主要是落實規定中「超速」糾察，若開單，學生未於一定時間內接受交通教育宣導訓練、置之不理就會懲以申誡，絕非為罰而罰，長期目標仍是配合道路環境改善工程進行總檢討，也盼事故清零。

屏科大的學生多以機車通勤為主。（記者陳彥廷攝）

