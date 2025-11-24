為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    宜蘭4.9顆星「鹿爺爺」親子農場突宣布熄燈 最後營業日曝光！

    2025/11/24 22:12 即時新聞／綜合報導
    鹿爺爺農場將歇業。（圖翻攝自鹿爺爺IG）

    鹿爺爺農場將歇業。（圖翻攝自鹿爺爺IG）

    Google評分高達4.9顆星的宜蘭超人氣親子景點「鹿爺爺農場」，近日突然宣布將於12月1日熄燈，讓不少遊客相當錯愕。

    鹿爺爺農場以乾淨環境、近距離與可愛動物互動聞名，是不少民眾選擇親子共遊的好去處。不過園方近日突然在社群發布公告，稱因為園區調整規劃，將於114年12月01日正式歇業，此後不再提供相關服務，園區最後營業日為本月30日。

    鹿爺爺農場表示，「每一次走進園區的身影、每一句溫暖的問候，都已成為我們最珍貴的回憶。感恩您數年來的信賴與陪伴，讓園區及所有可愛動物充滿溫暖。衷心感謝您長期以來的支持與陪伴，這段時光因您的信任而變得格外珍貴。聚散有時，感恩遇見。衷心祝福您 萬事順遂、平安喜樂。」

    網友紛紛直呼不捨，「怎麼會……鹿爺爺園區我覺得很讚欸」、「喔買尬！我都還來不及去」、「超喜歡鹿爺爺的水豚，以後看不到了」、「兒子說鹿爺爺是全台最乾淨的農場，以後應該找不到了……」、「好可惜，上次去許多DIY體驗，小孩都玩得很開心，尤其是蔥餅太好吃了。謝謝鹿爺爺的老闆及員工們，我們在這有過美好回憶」、「竟然就這樣要結束營業了……」、「鹿爺爺真的是我去過最乾淨，把動物友善對待的農場！真的好可惜」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播