宜蘭4.9顆星「鹿爺爺」親子農場突宣布熄燈 最後營業日曝光！

鹿爺爺農場將歇業。（圖翻攝自鹿爺爺IG）

Google評分高達4.9顆星的宜蘭超人氣親子景點「鹿爺爺農場」，近日突然宣布將於12月1日熄燈，讓不少遊客相當錯愕。

鹿爺爺農場以乾淨環境、近距離與可愛動物互動聞名，是不少民眾選擇親子共遊的好去處。不過園方近日突然在社群發布公告，稱因為園區調整規劃，將於114年12月01日正式歇業，此後不再提供相關服務，園區最後營業日為本月30日。

鹿爺爺農場表示，「每一次走進園區的身影、每一句溫暖的問候，都已成為我們最珍貴的回憶。感恩您數年來的信賴與陪伴，讓園區及所有可愛動物充滿溫暖。衷心感謝您長期以來的支持與陪伴，這段時光因您的信任而變得格外珍貴。聚散有時，感恩遇見。衷心祝福您 萬事順遂、平安喜樂。」

網友紛紛直呼不捨，「怎麼會……鹿爺爺園區我覺得很讚欸」、「喔買尬！我都還來不及去」、「超喜歡鹿爺爺的水豚，以後看不到了」、「兒子說鹿爺爺是全台最乾淨的農場，以後應該找不到了……」、「好可惜，上次去許多DIY體驗，小孩都玩得很開心，尤其是蔥餅太好吃了。謝謝鹿爺爺的老闆及員工們，我們在這有過美好回憶」、「竟然就這樣要結束營業了……」、「鹿爺爺真的是我去過最乾淨，把動物友善對待的農場！真的好可惜」。

