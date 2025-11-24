超夢幻！他用手機拍攝奇美博物館 竟拍出「世界名畫」驚艷數萬人

時常在社群分享拍攝作品的「y1l0__」在Threads上傳攝於奇美博物館的照片集，其中一幅在繆思湖畔拍下的場景引發鄉民熱烈討論。（Threads：＠y1l0__ 授權使用）

近日一位網友到位於台南市仁德區的奇美博物館，使用手機拍攝園區美景，不料卻意外捕捉到「出現在世界名畫的夢幻畫面」，分享到網上後吸引數萬人讚爆！

時常在社群分享拍攝作品的「y1l0__」，本月22日在Threads上傳攝於奇美博物館的照片集，其中一幅在繆思湖畔拍下的場景引發鄉民熱烈討論，可以看到拍攝當天天氣宜人，湖畔綠地有不少民眾搭著帳篷，或是直接鋪了張野餐墊，在樹蔭下享受悠閒時光，陽光灑在繆思湖上波光粼粼，畫面呈現相當溫暖且愜意。

請繼續往下閱讀...

網友細看畫面，發現這不正撞上19世紀法國後印象派畫家喬治．秀拉（Georges Seurat）最著名的代表作《大碗島的星期天下午》（A Sunday Afternoon on the Island of La Grande Jatte）？！照片意境與這幅留名上百年的名畫幾乎如出一轍，令人不禁讚嘆。這張照片曝光後，至今已吸引逾4萬人按讚。

網友紛紛驚呼「好美！也太會拍」、「好漂亮！是可以掛在家裡欣賞的那種程度」、「拍照技術太厲害了」、「這種油畫感是怎麼調的，太好看了吧」、「奇美博物館真的很漂亮，但你拍的也太美」、「這不是我認識的奇美博物館」、「光線好夢幻」、「好有意境」、「謝謝你把台灣拍得這麼美！」

更讓人意外的是，這些照片都是用手機拍攝，拍下的原圖使用模擬底片相機的熱門攝影App「Dazz」進行調修，包括調整自己想要的光線、亮度、效果，「y1l0__」還不藏私地發布教學，獲網友們熱烈迴響。

「y1l0__」意外拍出世界名畫《大碗島的星期天下午》的意境。（Threads：＠y1l0__ 授權使用）

