為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全國首座一站式兒童福利園區 斥資15億落腳桃園中壢

    2025/11/24 20:27 記者李容萍／桃園報導
    忠義社會福利事業基金會於中壢區新生路二段、永清街交叉口舉辦「一站式兒少福利園區」開工動土典禮。（記者李容萍攝）

    忠義社會福利事業基金會於中壢區新生路二段、永清街交叉口舉辦「一站式兒少福利園區」開工動土典禮。（記者李容萍攝）

    桃園市安置兒少需求量高，財團法人忠義社會福利事業基金會今（24）日於中壢區新生路二段、永清街交叉口舉辦「一站式兒少福利園區」開工動土，總工程費約15億元，以「自然、療癒、共融」為設計核心，融入地景式建築，包括山坡、草地及樹木植栽，讓孩子在自然律動中被療癒滋養，希望為弱勢兒少打造一個穩定、專業且能獲得整合療育的環境，第一期預計3年內竣工，優先提供0至12歲兒少安置服務。

    衛福部次長呂建德出席動土典禮表示，忠義基金會兒少福利園區將安置年齡從18歲延伸至22歲，也是衛福部為落實「兒童權利公約」（CRC）精神，積極推動修法的重要方向。衛福部將成立兒童照護專責行政機構，並挹注資源強化兒少安全網絡，打造更完善的兒少照顧體系。

    桃園市長張善政指出，桃園市安置兒少需求量高，每年約有400多名兒童需接受安置照顧，忠義基金會長期與市府社會局合作，於2011年承辦桃園市兒童緊急安置家園，2016年起承辦桃園市收出養資源服務中心，與市府攜手改善安置兒少頻繁轉換安置處所及跨轄安置等議題，市府將持續推動家庭式照顧計畫，提升服務至200戶以上。

    張善政說，忠義基金會由劉銘傳將軍曾孫女劉德岑所創立，74年來為弱勢兒童付出無數心力，感謝眾多企業及善心人士長期投入資源，助力基金會持續茁壯成長，進一步促成此園區誕生，此園區為全國首座一站式兒童福利園區，由國內知名建築師李天鐸操刀設計，打造溫暖、安全且兼具美感的成長空間，為不利處境的孩子在步入社會前，提供一個優質培育環境，開啟國內兒童福利新篇章。

    忠義基金會執行長高敏足提到，忠義基金會成立以來，陪伴無數不利處境的兒童成長，隨著社會發展，兒少需要更多跨專業、整合式的支持。此園區以「兒童人權」為核心理念，秉持「忠愛孩子，義不容辭」的精神，整合安置照顧、早期療育及托嬰等多元服務，「它像家，但功能大於家」，除了提供安全的安置環境，希望透過專業陪伴孩子走過創傷、迎向幸福。

    包括社會局長陳寶民、中壢區長李日強、立委魯明哲、黃仁、市議員劉曾玉春、謝美英、彭俊豪及台北市議會議長戴錫欽等人均出席儀式。

    忠義社會福利事業基金會於中壢區新生路二段、永清街交叉口舉辦「一站式兒少福利園區」開工動土典禮。（記者李容萍攝）

    忠義社會福利事業基金會於中壢區新生路二段、永清街交叉口舉辦「一站式兒少福利園區」開工動土典禮。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（左4）等人出席忠義基金會「一站式兒少福利園區」開工動土典禮。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（左4）等人出席忠義基金會「一站式兒少福利園區」開工動土典禮。（記者李容萍攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播