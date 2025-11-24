嘉市228紀念公園活動、展覽少 里民哀嘆被當「二等公民」

二二八國家紀念公園無兒童遊具、運動設施，民眾夜間繞園區散步。（記者王善嬿攝）

內政部營建署、嘉義市政府與嘉義市二二八紀念文教基金會合力在嘉義市劉厝里開闢「二二八國家紀念公園」，然有劉厝里民感嘆，丹娜絲颱風後公園破爛、樹枝未修剪像廢墟，且沒有兒童遊憩、長輩運動設施，鮮少舉辦展覽、活動，讓該里里民哀嘆成「二等公民」；市府建設處長呂獎慧說，丹娜絲颱風後1個月全市公園倒樹都已去化、整理，短期目標調整竹廳等展覽空間在週六、日開放，方便市民、遊客觀覽。

市議員王浩今總質詢表示，二二八國家紀念公園由營建署斥資9.2億元購地闢建，後續由市府接管，但沒有兒童溜滑梯等遊具，也沒有運動器材，監察院2022年審核報告曾提到，市府每年例行性編列307萬元，作為該公園及劉厝地區6個公園的水電費及清潔維護費，未能編列預算充實遊客服務中心室內、外導覽展示及視聽空間等軟硬體設備。

呂獎慧表示，二二八國家紀念公園面積約6.1公頃，每年編列預算清潔維護，一有問題也會要求廠商儘速改善；室內空間僅平日開放，將調整每週六、日開放，並將於明年提追加預算案，委託規劃公司進行如將國家紀念公園內的竹廳委外營運等可能性評估。

此外，王浩依嘉義市審計室去年嘉義市總決算審核報告，質詢提到截至去年10月底，嘉義市規費、行政罰鍰收入共2億5447萬餘元，透過多元支付管道收繳1億1562萬餘元，比例僅約45%，相較國家發展委員會公布2021年行動支付普及率72%有差距；市府各單位多元收繳比率以交通處約99%最高，殯葬管理所等7個機關單位低於40%，衛生局以不到1%居末，推廣成效欠彰，希望市府加強推動多元支付服務，優化智慧城市治理。

市府智慧科技處表示，已經技術支援各局處按照業務需求導入14種多元支付管道，未來會持續整合跨局處資源，協助共同規劃與推展落實數位轉型。

市府將調整場館改六、日也開放。（記者王善嬿攝）

二二八國家紀念公園在丹娜絲颱風後災情嚴重。（王浩提供）

