陽明交大和諾貝爾獎得主合作研發 突破生醫大數據分析瓶頸

陽明交大副教授羅惟正（中）與2013年諾貝爾化學獎得主Arieh Warshel（左）面對面簡報討論。（陽明交大提供）

國立陽明交通大學生物科技學系副教授羅惟正，與諾貝爾化學獎得主瓦謝爾（Arieh Warshel）合作，開發出高效能蛋白質結構比對搜尋演算法SARST2，可在龐大的數億筆資料庫中迅速比較蛋白質結構，準確預測及分析比較蛋白質結構，能幫助科學家理解藥物與治療標靶之間的相互作用，加速新藥研發，該研究成功刊登在國際期刊「Nature Communications」，展現台灣團隊在全球生物資訊領域的實力及韌性。

羅惟正說明，蛋白質的功能取決於其立體結構，如何從胺基酸序列精準預測蛋白質結構，一直是科學界研究的核心問題，隨著Google DeepMind 2020年推出結構預測系統AlphaFold2後，該問題有了強大解答工具，卻也帶來全新挑戰：蛋白質結構資料量因AlphaFold團隊投入大規模預測後暴增千倍，使結構比對分析面臨前所未有的大數據壓力，全球科研亟需高效能的新世代演算法。

羅惟正表示，其研究團隊整合AI與結構平運算技術開發的SARST2演算法，可在數億筆資料中精準比對蛋白質結構，速度較既有演算法快上數百至數萬倍，且記憶體與磁碟使用量皆大幅降低，與國際最新演算法相比毫不遜色。

諾貝爾化學獎得主瓦謝爾是開創「計算機酵素學（Computational Enzymology）」大師，也是陽明交大工程生物科學學院前院長黃鎮剛的授業恩師，羅惟正受黃鎮剛啟發了對計算生物學的興趣，一直尊稱瓦謝爾為「師爺」。

2022年，羅惟正跟瓦謝爾分享了演算法概念且獲其肯定，從此研究團隊與其展開每月線上會議，對研究有莫大助益，羅惟正說，他一直期盼為社會培育優秀的領導人才，讓學生直接向諾貝爾獎大師學習，大幅提升了他們的國際視野與學術敏感度，也期盼產學互助、整合實力，將AI應用於量子生物資訊計算、生醫大數據分析及蛋白質藥物研發等前瞻主題，提升台灣在資訊、生技與醫學領域的國際競爭力。

陽明交大副教授羅惟正（左四）帶領工程與計算生物實驗室團隊進行研究和開發。（陽明交大提供）

