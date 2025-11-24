廚餘太濕導致貯坑淤塞 台中文山焚化爐一度緊急封閉！

台中市每天約近300公噸廚餘分送文山及后里焚化爐焚化。（台中市府提供）

台中市每天有3百噸廚餘待焚化處理，文山焚化爐今天下午因貯坑過濕，導致垃圾過度軟化、滑坡中下層滑動，焚化爐緊急關閉，上百輛清潔隊垃圾車載運廚餘需運往后里焚化爐去化，台中市環保局表示，已聯繫廠商緊急整理貯槽，今晚7點前重新開放進場倒廚餘。

民進黨台中市議員江肇國今晚通報快訊，稱文山焚化爐「緊急暫停進場」，因為超量收受廚餘，導致現在傾倒口溢滿，無法再進場，江肇國也提供今天上午排隊進場畫面，強調焚化爐清運車大排長龍，每天要排4-5小時該如何解決？

環保局強調，廚餘含水量高導致瀝水不足，影響乾燥家戶垃圾導致軟化下滑，貯坑過濕，滑坡中下層滑動暫時無法進場，已聯繫廠商緊急整理淤塞現狀，上百輛清潔隊垃圾車載運廚餘需運往后里焚化爐去化，預計（文山場）很快就會重新開放。

民眾pegoo指出，台中餐飲業垃圾沒有分類，廚餘連油水槽負荷不了，油垢廚餘還要進垃圾桶再收回去燒，根本惡性循環早晚出問題。

