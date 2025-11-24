為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    廚餘太濕導致貯坑淤塞 台中文山焚化爐一度緊急封閉！

    2025/11/24 20:24 記者黃旭磊／台中報導
    台中市每天約近300公噸廚餘分送文山及后里焚化爐焚化。（台中市府提供）

    台中市每天約近300公噸廚餘分送文山及后里焚化爐焚化。（台中市府提供）

    首次上稿 19:12
    更新時間 20:24（新增重新開放進場）

    台中市每天有3百噸廚餘待焚化處理，文山焚化爐今天下午因貯坑過濕，導致垃圾過度軟化、滑坡中下層滑動，焚化爐緊急關閉，上百輛清潔隊垃圾車載運廚餘需運往后里焚化爐去化，台中市環保局表示，已聯繫廠商緊急整理貯槽，今晚7點前重新開放進場倒廚餘。

    民進黨台中市議員江肇國今晚通報快訊，稱文山焚化爐「緊急暫停進場」，因為超量收受廚餘，導致現在傾倒口溢滿，無法再進場，江肇國也提供今天上午排隊進場畫面，強調焚化爐清運車大排長龍，每天要排4-5小時該如何解決？

    環保局強調，廚餘含水量高導致瀝水不足，影響乾燥家戶垃圾導致軟化下滑，貯坑過濕，滑坡中下層滑動暫時無法進場，已聯繫廠商緊急整理淤塞現狀，上百輛清潔隊垃圾車載運廚餘需運往后里焚化爐去化，預計（文山場）很快就會重新開放。

    民眾pegoo指出，台中餐飲業垃圾沒有分類，廚餘連油水槽負荷不了，油垢廚餘還要進垃圾桶再收回去燒，根本惡性循環早晚出問題。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播