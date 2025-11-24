普發萬元來屏東消費 縣府祭10萬獎勵拍出遊屏消費攻略

短影音徵件活動，屏東縣府邀民眾來屏東吃喝玩樂還能賺獎金。（屏東縣政府提供）

全民普發1萬元正式上路，屏東縣政府為擴大政策效益、帶動觀光人潮與商圈消費，推出「普發1萬元・來屏東吃喝玩樂怎麼Shopping才對味」短影音徵件活動，號召全台民眾以創意鏡頭拍出「屏東消費攻略」，展現地方特色與旅遊魅力，邀請大家一起用1萬元探索屏東、玩出新亮點。

活動自114年12月起至115年5月止，連續六個月舉行徵件，民眾只需拍攝15～90秒直式短影音，以普發1萬元在屏東怎麼消費為主題，介紹本縣合法營業店家、在地商品、在地特色景點或旅遊路線，即可參加，希望藉由民眾的真實體驗，帶動更多觀光流量，讓屏東的店家被看見，也讓旅客願意走進店內消費。

屏東縣政府特別祭出高額獎金，每月將評選出10件優秀作品，每件可獲得2萬元消費加倍獎勵金，活動最後一波還將從六個月、共60件優秀作品中再選出1件最佳影片，頒發 10萬元「10倍奉還」超級獎勵，以實際行動回饋創作者。

屏東縣政府表示，這項活動不僅是創作徵件，更是鼓勵民眾「走進屏東、用消費支持產業」的重要推動措施，期盼讓普發效益在屏東持續擴散，只要拍出你的屏東玩法，就有機會把獎金帶回家。

短影音徵件活動歡迎民眾到屏東吃喝玩樂賺獎金。（屏東縣政府提供）

