週二北台灣轉涼！低溫下探15度 中南部日夜溫差大

週二北部整天皆溼涼。（記者田裕華攝）

今晚起東北季風增強，週二（25日）東北部地區有局部短暫雨；基隆北海岸、大台北、東部、東南部及恆春半島，則有零星短暫雨。北台灣整日低溫為15至22度；而中南部高溫則可達到28度，低溫至19度，早出晚歸請適時增添衣物。

中央氣象署預報，週二因東北季風影響，宜蘭地區恐有局部短暫雨；基隆北海岸、大台北、花東及恆春半島，將有零星短暫雨；其他地區仍維持多雲到晴的天氣型態。

溫度方面，週二北部及宜花地區白天高溫約21至22度；中南部及台東高溫在25至28度之間，而隨著東北季風影響增大，晚間中部以北及宜蘭地區低溫約15至17度；南部及花東約18至19度。離島的澎湖為晴時多雲，約19至22度；金門為晴時多雲，約15至22度；馬祖為晴時多雲，約15至18度。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週四至週五將接續第二波東北季風南下影響，在迎風面的北部、東半部及恆春半島，會有短暫陣雨，雖降雨範圍比第一波稍大一些，但是降雨量仍然不多；其他地方的雲量也會較多一點，不過降雨的機會仍低。

紫外線指數方面，週二桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣為「中量級」；其餘縣市皆為「低量級」。

空氣品質方面，週二受到東北季風影響，中南部稍易累積污染物。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「普通」等級，竹苗可能達橘色提醒等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

週二因東北季風影響，北部及東北部低溫下探15度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週二多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二中南部稍易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

