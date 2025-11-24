為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃市府攜手日本西武集團簽MOU 助青年海外實習拓展國際視野

    2025/11/24 19:22 記者李容萍／桃園報導
    桃園市長張善政（左）與日本西武集團旗下西武王子大飯店國際株式會社及其治理子公司橫浜八景島株式會社，正式簽署海外實習合作備忘錄。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（左）與日本西武集團旗下西武王子大飯店國際株式會社及其治理子公司橫浜八景島株式會社，正式簽署海外實習合作備忘錄。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政今（24）日下午前往市立圖書館，出席「洄游之光─AI青年創意挑戰賽頒獎典禮及桃園市與日本西武集團海外實習MOU（合作備忘錄）簽訂儀式」。他表示，實習是青年瞭解產業運作與探索職涯方向的重要管道，與西武集團正式締結合作，象徵桃園青年實習機會已走向國際，未來市府將持續拓展更多海外合作對象，協助青年在全球舞台上展現實力。

    張善政指出，實習的價值不僅是在累積經驗，更在於鼓勵青年仔細觀察企業運作、發揮創意，甚至結合AI工具提出解決問題的方案。他很高興能頒獎給AI青年創意挑戰賽獲得佳績的26位學生，肯定他們在企業實習中提出許多可供企業改善的創意點子，也盼西武集團能夠藉此機會感受桃園年輕人的優異表現及上進心。

    西武王子大飯店人力資本部長大森篤表示，此次簽署合作備忘錄，目的在於建立穩定的人才交流管道，使台灣學生有機會接觸日本服務業的實務運作，包含旅宿、設施管理與顧客服務等領域。集團期盼透過本次的合作，除了進一步加深日台之間的情誼外，也讓台灣學生在實習時能夠學習日本的「款待之道」，並將此經驗作為未來職涯發展的養分。

    台灣橫浜八景島股份有限公司董事長荒川潤說，Xpark在台營運多年，致力於推動台日文化及人才交流。未來公司將就合作細節與市府及各大專院校持續研議，規劃出更優質的實習模式，並期盼今日MOU的簽訂，落實更多國際交流與產官學合作，為年輕世代提供可發揮長才的舞台。

    青年局長侯佳齡也說，今年「洄游之光─AI青年創意挑戰賽」自7月開放報名以來，吸引逾百名青年參加。今日除了頒獎給在競賽上展現AI工具應用創意的優秀青年朋友，與西武集團簽訂海外實習MOU，更是助力本市青年職涯發展的重要里程碑。期盼與日本西武集團旗下西武王子大飯店國際株式會社（SPW）及其子公司橫浜八景島株式會社的合作，開啟桃園青年赴日實習的新渠道，進一步拓展國際視野與競爭力。

    桃園市長張善政（後中）出席「洄游之光─AI青年創意挑戰賽」頒獎典禮。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（後中）出席「洄游之光─AI青年創意挑戰賽」頒獎典禮。（記者李容萍攝）

