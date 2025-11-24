國科會預告再增10項國家核心關鍵技術 含軍用8項、太空2項

為強化國家核心關鍵技術的營業秘密保護，國科會24日預告修正「國家核心關鍵技術項目」，從去年的32項擴增至42項，並變更1項，年底前審議後公告。（國科會提供）

為強化國家核心關鍵技術的營業秘密保護，台灣已修法列「國家核心關鍵技術項目」，現行公告32項，國科會今（24日）預告將修法再增10項，變更1項，其中新增最多的是國防部列管的軍用技術，如極音速載具、定向高能雷射武器技術、高能火炸藥CL-20合成製造技術等，太空增2項為衛星導航觀測地球環境參數、高精度衛星姿態控制等。

國科會指出，為強化國家核心關鍵技術的營業秘密保護，避免遭受不法侵害，今年協同各部會滾動盤點符合「國家安全法」定義之國家核心關鍵技術項目，並徵詢產業、公協會及學者專家等各界建議，完成這次預告修正草案，內容從去年的32項擴增至42項，預告至12月8日止，年底前召開相關審議會，進行項目認定及變更，再送行政院公告。

國科會更表示，這次修正考量我國軍工與太空技術領域已邁入產業化階段，須加強保護軍工、太空及軍民兩用等相關技術之營業秘密，預計新增10項及變更1項技術項目。

其中，軍用技術新增8項列管，包含：軍用多模態情資智慧化分析暨生成技術、軍用極音速載具之超音速燃燒衝壓引擎整合設計技術、軍用極音速載具之氣動力外型與飛行控制整合設計技術、軍用定向高能雷射武器系統之雷射功率提升技術、軍用定向高能雷射武器系統之高精密定位定向投射及追蹤技術、軍用定向高能雷射武器系統之精密低耗損雷射投射鏡製作技術、軍用高解析雷射雷達偵測技術、高能火炸藥CL-20合成製造技術。

太空科技則新增2項列管，包含：運用全球衛星導航系統無線電掩星或反射觀測之地球環境參數測量技術、高精度衛星姿態控制與指向技術。

另外，也將現行列管的「太空規格主動式相位陣列天線技術」，變更為「具主動式相位陣列天線之高影像解析度合成孔徑雷達（SAR）系統技術」。

國科會表示，目前國家核心關鍵的整體技術領域分為：國防科技、太空、農業、半導體、資安、量子、能源、人工智慧等，未來將持續強化科技產業發展、觀測國內外技術進展，協同各技術主管機關滾動調整關鍵技術項目與保護範疇，並與司法檢調體系共同合作，以遏阻外國敵對勢力竊取關鍵技術之營業秘密，避免我國關鍵技術不法外流。

該草案預告可上行政院公報資訊網查詢。

