前鎮漁港多功能運銷中心惹議 漁業署說話了

前鎮漁港多功能水產品運銷中心引發爭議，漁業署將開會協調。（記者洪定宏攝）

立法院經濟委員會今天考察高雄建設，涵蓋經濟、交通、農業共多達14個項目，其中的前鎮漁港多功能水產品運銷中心部分，曾有高市議員披露99位攤商多達98位不願進駐，引發爭議；農業部漁業署趁此機會說清楚、講明白。

漁業署指出，多功能水產品運銷中心㇐樓已定位農產品市場交易法定義的批發魚市場，將由高雄區漁會經營，早在設計階段，就已邀請高雄市政府（海洋局、經發局）及高雄區漁會參與，並由市府彙整地方需求供規劃建設。

雖然高雄市海洋局曾於今年10月1日函送彙整的前鎮魚市場早市攤商陳情，指運銷中心㇐樓內部設計不符需求的意見及綜合因應方案，但漁業署認為意見多屬硬體不可變動設計或應歸責於個別攤商作業習慣。

不過，漁業署承諾，將在12月邀集海洋局、漁會、魚商公會代表開會溝通，並繼續依漁業署今年5月29日的會議紀錄，請海洋局監督、輔導漁會辦理核發承銷人許可證、制定魚市場（零批場）管理規章等未辦結事項。

至於運銷中心二樓及三樓促參招商進度，漁業署強調，去年及今年已完成2次上網公告，都沒有廠商投件，依今年10月15日立法院第11屆第4會期經濟委員會第3次會議決議，已針對持續流標問題成立專案小組，邀請外部專家參與，以民間企業思考，改變行政程序與招商策略，預計今年12月召開專案小組會議檢討。

