    首頁 > 生活

    北部今晚轉雨、明天轉涼低溫14度 天琴颱風估週三生成

    2025/11/24 18:07 記者蔡昀容／台北報導
    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    今（24日）晚起東北季風增強，北部、宜蘭留意局部短暫雨。中央氣象署預報，明天週二北部、宜花轉涼，週三清晨中部以北下探14度，週六短暫回暖之後，下週日（30日）新一波東北季風報到。熱帶性低氣壓預估週三轉為颱風「天琴」，雖不會直接影響台灣，不過週三至週四將間接替台灣帶來水氣。

    預報員鄭傑仁表示，今晚開始東北季風增強，基隆北海岸、桃園以北、宜蘭地區、竹苗山區局部短暫雨，花蓮為零星雨。週二水氣減少，北部、宜花地區轉涼，基隆北海岸、大台北地區、東半部、恆春半島局部或零星短暫雨，桃園以南多雲到晴。

    週三晚間至週四，南方水氣北上，迎風面北部、東半部、恆春半島局部短暫雨，中南部山區零星短暫雨。週五迎風面局部或零星短暫雨。週六東北季風減弱，各地氣溫回升，日夜溫差大，各地晴到多雲，東半部、恆春半島零星短暫雨。

    下週日（11月30日）新一波東北季風增強，並影響至下週一（12月1日）。這兩天北部、宜蘭天氣變涼，其他地區早晚偏涼；由於水氣少，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨。

    溫度方面，鄭傑仁表示，這波東北季風週二晚間到週三清晨最冷，中部以北約14至16度，南部及花東18至19度。另外，週三及週末西半部留意日夜溫差，以中部來說，週三清晨14度、白天26度，溫差可達10至12度。

    熱帶性低氣壓TD30正要通過菲律賓陸地。鄭傑仁表示，熱帶性低氣壓週三有較高機會轉為颱風，後續路徑預測往西進入南海，並朝越南靠近，登陸中南半島，不會直接影響台灣，不過週三、週四受其中高層水氣影響，台灣有一些雨勢。

    鄭傑仁提醒，週二晚間到週五，東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島留意長浪，東北季風影響期間，沿海、離島風力較大，請民眾留意。

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

