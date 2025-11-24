為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東農民憂公地放領看得到、領不到 內政部長允從寬認定

    2025/11/24 17:59 記者黃明堂／台東報導
    台東農民保留數十年前向退輔會租地的繳納證明，憂心不符國有地資格。（記者黃明堂攝）

    台東農民保留數十年前向退輔會租地的繳納證明,憂心不符國有地資格。(記者黃明堂攝)

    總統賴清德宣布重啟公地放領政策，但台東有農民反映昔日租約已經不在，也有擔憂向台糖等單位租地不符合國有地放領要件，立委黃建賓今天在立法院內政委員會提案通過，內政部長劉世芳於委員會中明確允諾，將考量公地放領的特殊性，要求相關單位「從速從寬」認定，並請國有財產署給予最大彈性。

    黃建賓表示，他今天在委員會中點出台東農民面臨的3大難題，要求內政部必須正視，包括目前僅限國有平地耕地及養殖用地，苦等多年的山地耕地農民未被納入。農民因早年租約遺失，或因將承租權轉給無農保的兒女，可能無法被認定為自耕農。早期向退輔會、台糖、土地銀行等非一般機關租地的農民，恐怕不符合放領對象。

    黃建賓強調，儘管台東縣公地放領面積高達608公頃，但目前政策估算符合條件的人數僅有752人，人數比例過低，凸顯政策條件對台東的嚴苛。為了解決上述三大問題，黃建賓提案，要求內政部必須於3個月內邀集相關部會、地方政府進行盤點及研議，並務必考量台東的特殊性，以「從速從寬」原則推動公地放領政策。

    此提案最終在立法院內政委員會順利通過。劉世芳允諾將會請國有財產署從寬認定，並全力配合提案，保障台東農民數十年來的辛勞與權益。

    
    
