台東部落食尚店家走向品牌化 與四葉國際餐旅簽署授權

台東縣府舉辦「部落食尚」今年邁入第7年，今天在娜路彎大酒店辦發表會，四葉國際餐旅集團廚師團隊和部落食尚店家們聯名發表，相互簽署餐飲技術授權以保護品牌創新成果。

發表會上迎賓飲用小米酒氣泡飲、洛神花和蝶豆花，放入乾冰，營造台東山脈的山霧意象；前菜將鬼頭刀低溫熟成後搭配起司、飛魚卵製作成小塔佐以青苔樣貌的蛋糕，象徵海洋與潮間帶的生命層次；湯品以海鮮巧達濃湯為基底，加入野菜、黑魚皮與墨魚汁，呈現大地與海洋交融的深邃滋味；米食採用池上米，運用部落搖搖飯作法，放入在地野菜和熟成鴨胸切片，象徵稻穗的豐盈與土地的厚實。主菜以漢堡為概念放入洗烙與山豬肉，山豬肉炭火香煎，夾入竹炭麵包，傳達火與勞動的力量感；甜品用初鹿鮮奶、台東野蜂蜜與台南蕎麥做成慕斯，回歸土地與穀香的餘韻。

縣長饒慶鈴表示，讓美食能與台東在地觀光旅遊有更深度的連結，創造部落產業更多價值。原民處處長高忠雲表示，今年拉回來台東，不僅店家參與度更高，更多料理人間透過互相交流，讓彼此的料理技巧和視野能更精進化與更國際化。店家包括達興山號、髒孩子工作室、雲棧部落音樂餐廳、卡那歲工作坊、里漾餐廳、三個男人、卜拉米、力卡珈琲、少妮媱手工烘焙坊、日出禾作等。

今年負責執行「台東部落食尚」專案計畫的國立高雄餐旅大學觀光學院院長蕭登元表示，台東部落食尚聯名餐宴從以往外縣市到今年回到台東這塊土地，讓更多在地人與非本地人或國際遊客都能在台東體驗到「台東部落食尚」的在地樣貌，不僅能促進地方交流，更能留下更多原民料理的進化過程與文化傳承。

