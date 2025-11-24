亂丟垃圾？機場插座旁擺寶特瓶 旅客揭「1用途」網讚超實用

有網友發現，被人遺棄的寶特瓶竟是「充電器救星」。（擷取自threads@johnnywtball）

不少人在公共場所充電時，遇過「變壓器太重、插頭卡不住」的窘境。有網友近日在桃園機場看到插座旁放著一個空寶特瓶，起初以為是其他旅客亂丟的垃圾，不過仔細一看才發現，這竟是用來「撐住充電器」的小巧思，讓插頭穩住不掉下來。貼文曝光後，引發大批網友共鳴。

網友在社群平台Threads分享一張照片，只見插座上插著充電器，底下卻放著一個空寶特瓶支撐。他原以為是有人亂丟垃圾，但仔細查看後才發現，原來該插座早已鬆動，充電器插頭根本插不牢，只能靠寶特瓶頂著才不會掉落，讓原PO見狀驚呼「這瓶子是一種傳承，完美的頂住，感謝瓶子超人！」。

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，「一瓶傳三代，人走瓶還在」、「不是每個英雄都是人，有可能是瓶子」、「就像學宿學長留下的螺絲孔一樣，少一個都睡不好覺」、「瓶子：就只有我獨自承擔一切」、「真零公差」、「生活智慧王」、「某樣東西出現在那邊總是有原因」、「前人的智慧不可小覷」。

