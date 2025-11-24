為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    化粧品摻入蘇丹色素！ 18產品用到問題原料 古寶潤唇膏也入列

    2025/11/24 17:19 記者林志怡／台北報導
    國內首度爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，國內12家業者用到新加坡公司生產的問題原料。示意圖。（資料照）

    國內首度爆出化妝品中含有禁用色素「蘇丹4號」，國內12家業者用到新加坡公司生產的問題原料。示意圖。（資料照）

    國內首度爆出化粧品中含有禁用色素「蘇丹4號」，國內12家業者曾購買新加坡公司生產的問題原料，衛福部食藥署今日公布相關原料與產品檢驗結果，計18項產品檢出禁用色素，古寶無患子、歐萊德、未來美、思珂等知名業者旗下產品也檢出蘇丹4號。

    食藥署副署長王德原指出，原料檢出的禁用色素濃度相當高，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署將對檢調提供關鍵事證，移交檢調處理，並持續進行抽驗調查。

    王德原說，日前新加坡公司生產、由原料進口商「亦鴻企業公司」輸入的化粧品原料「紅色複方」中，遭檢出蘇丹4號，食藥署調查發現，計14家國內業者曾向亦鴻企業公司購買相關原料，扣除1國外業者、1原料出口商，共12家業者將相關原料用於產品製造或研發。

    此外，王德原指出，經食藥署檢驗，亦鴻企業公司3批檢出蘇丹4號的原料中，禁用色素濃度高達1177 ppm、1151 ppm、1486 ppm，濃度相當高，疑涉以禁用蘇丹色素攙偽假冒，食藥署將主動向檢調提供關鍵事證，與司法單位共同打擊源頭不法，全面封堵問題原料再度流入市面。

    王德原表示，檢出禁用色素蘇丹4號的違規產品，可處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，由所轄衛生局進行後續裁處，另不合規定產品不得供應、販賣、贈送、公開陳列或提供消費者試用，並應即通知販賣業者，於主管機關所定期限內回收市售違規產品，並沒入銷毀。

    另王德原提到，食藥署持續進行清查作業，以確保問題產品不得再流入市面，目前也於食藥署官網建立「化粧品輸入原料含禁用色素專區」頁面，公布問題產品清單、化粧品中蘇丹色素檢驗方法及可執行化粧品蘇丹色素檢驗的實驗室名單等，供各界查詢。

    據食藥署公布的違規品項中，包括歐萊德男用養髮液、女用養髮液，未來美超級A醇緊緻煥膚卸妝膏，古寶亮澤修護潤唇膏，思珂全面修護唇精華（半成品），綠藤專心護唇油（莓紅版）等18項。

