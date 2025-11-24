身心障礙學生升大專甄試 11/25起網路報名

身心障礙學生升大專甄試，明天起網路報名。（記者林曉雲翻攝官網）

115學年度「身心障礙學生升學大專校院甄試」將於明（2026）年3月20日至3月23日舉行，報名作業自明（25）日起至12月8日止，其中個別報名考生報名期間為12月2日至12月8日，採網路報名，教育部今（24）日提醒考生留意報名及繳費截止時間，以免影響應試權益。

教育部學特司科長謝昌運說明，該甄試採網路報名，考生須於甄試網站（https://cis.ncu.edu.tw/EnableSys）登錄報名資料，並於期限內完成繳費及郵寄報名表，報名程序及繳費方式，可詳閱甄試簡章或至網站查詢。

謝昌運表示，甄試依障礙類別、學制別及類（群）組別分組報考，非屬視覺障礙、聽覺障礙、腦性麻痺、自閉症、學習障礙或肢體障礙的身心障礙考生應報考「其他障礙生」組，考生須注意的是，報名完成後，不得要求變更學科考區、術科考區、是否加考術科、學制別或類（群）組別，考生應於報名時仔細確認各項資料。

謝昌運說明，為配合試務作業安排，北部（一）至北部（四）考區之考生依障礙類別及學制別劃分，北部（一）考區–視覺障礙、聽覺障礙、肢體障礙及其他障礙考生；北部（二）考區–學習障礙考生；北部（三）考區–自閉症（大學組）考生；北部（四）考區–腦性麻痺、自閉症（二技組及四技二專組）考生；其餘各考區則為所有障別考生共同應試。

謝昌運表示，考生如有應考服務需求（如特殊試場、特殊試題或答案卷形式、試場提供服務或輔具、自備輔具及加考術科相關需求等），應於報名時提出，並依簡章規定檢附相關資料，作為審查依據。自准考證寄發當日起，考生可至甄試網站查詢特殊需求項目審查結果，如有疑義，可於明年1月21日下午5時前，填寫「特殊需求服務暨輔具項目審查結果申復申請表」並連同相關資料，E-mail至甄試委員會公務信箱（ncu57149@ncu.edu.tw）辦理申復。

