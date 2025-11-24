為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    挑戰發呆60分鐘首獎2千元！彰師大將辦發呆比賽還供餐點 學生喊讚

    2025/11/24 17:04 記者劉曉欣／彰化報導
    彰師大將舉辦發呆比賽，第一名獎金2000元。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰師大將舉辦發呆比賽，第一名獎金2000元。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化師範大學通識教育中心今天（24日）公告，將於12月8日中午舉辦發呆比賽，第一名獎金2000元，在網路引發熱烈討論，認為「有錢有午餐」超讚的。通識教育中心表示，希望透過發呆比賽，讓參賽者能夠在匆匆忙忙的生活當中，學會放鬆腳步，專注當下，把感受回到自己身上，讓身心更加健康。

    彰師大通識教育中心指出，這項比賽起源韓國，國內也曾公開辦過，政治大學也曾辦過比賽。這次是彰師大首次辦理，以往配合教育部的心理健康計畫，都是舉辦工作坊課程，這次想辦理全校教職員師生都能參與的活動，首次推出發呆比賽，只有30個名額，教職員學生都可報名。

    通識中心指出，比賽名次以測量心率為依歸，最平穩者就是冠軍，比賽會有干擾考驗，像是冷笑話或是很吵的音樂，看看參賽者是否能不受影響。希望透過比賽，讓參與者能腦袋放空，在高壓節奏與快速步伐現代生活下，心理獲得放鬆與療癒。

    發呆比賽全程60分鐘，不能使用手機等3C產品，也不能睡覺，不能說話唱歌跳舞，可以坐著或是站著，但不能有大肢體的動作。通識中心表示，今天有不少學生來詢問，主要都是好奇比賽方式，明天（25日）中午受理報名。

    對於彰師大首辦發呆比賽，不少學生都覺得「太酷了」，比賽還提供餐點有獎金，實在超級讚，也有人說「沒辦法報名，萬一睡著了會打呼」，也有人肯定的說「發呆是另類的專注」，心如止水其實非常的困難。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播