國教院與中研院研究打破刻板印象 原民學生數位能力具文化優勢

國家教育研究院「台灣學生成就長期追蹤評量資料庫（TASAL）」與中央研究院社會學研究所研究員吳齊殷、中研院民族學研究所所長周玉慧主持的「台灣數位世代青少年的成長歷程追蹤研究（TIGPS）」合作，針對我國國中七至九年級學生進行長期追蹤調查研究，其中近500名參與研究的原住民族學生三年調查結果顯示，原住民族學生不僅能在符合著作權規範下，應用所找到的素材，更擅長從網路影音，進行二次創作或改編，發揮創造力與分享力，打破「原住民族學生數位能力較弱」刻板印象，展現出原民文化優勢。

國教院原住民族教育研究中心說明，在「我能從網路找到其他人的影音，進行二次創作或改編」這項能力指標上，原住民族學生展現出顯著優於非原住民族學生的表現，七年級時，原住民族學生55.99%，高於非原住民的47.19%（領先8.8個百分點）；八年級為64.07% ，較非原民58.98%（領先5.09個百分點）；九年級為67.99%，較非原民65.31%（領先2.68個百分點），顯示原住民族學生在創意運用與文化表達上具穩定優勢。

此外，在「著作權規範應用」方面，原住民族學生九年級達80.35%，與非原住民的80.49%幾乎持平，展現成熟的智慧財產權認知；在「雲端分享技能」上，原住民族學生從七年級時的77.08%，至九年級時提升至81.46%，九年級時甚至略高於非原住民，顯示數位落差逐漸縮小。

國教院說明，研究顯示原住民族學生在網路影音二次創作自我認同感具優勢，著作權規範應用上原民與非原住民族學生表現相當，雲端技術運用上原住民族學生逐年縮小與非原民學生間的差距，打破「原住民族學生數位能力較弱」刻板印象，顯示原住民族學生展現突出的創造力與分享力，源於深厚的文化底蘊與社群共享精神，此文化優勢使他們在數位環境中展現自信創新，也是推動台灣多元文化發展與數位內容創新的重要力量。

