神明影像切半、錯字百出 南市百萬展覽挨批無質感

台南文化局「天清清地靈靈」展覽，議員蔡宗豪出示展場內神明（螢幕右側）影像被切半。（蔡宗豪提供）

台南市文化局主辦的「天清清地靈靈」展覽於11月1日在南美館開展。南市議員蔡宗豪今天質詢指出，該展場品質與內容備受質疑，他實地走訪後，發現有嚴重的文字錯誤、神明影像被切半，展覽號稱以「道德經」精神為策展核心，強調天地、靈性與美學的深層連結，然而現場呈現卻與策展理念背道而馳，從作品質感、展示方式到基本驗收流程，全都問題叢生。他質疑文化局耗資百萬，到底將經費花在哪裡？文化局表示，相關問題於已7日檢核調整完畢。

蔡宗豪質今天質詢出示展場照片，指展區多件展品為借展，其他部分僅是以簡易材料構成搭配投影播放，品質由民眾自由心證。更令人難以接受的是，展場連最基本的技術檢查與成果驗收都未落實。展區大幅投影未經調校，導致神明影像被切掉一半，不僅破壞展示效果，更是對宗教不敬，「到底有沒有驗收？」

他表示，展場還出現嚴重的文字錯誤，作為此展核心的「延陵道壇」，其「陵」字竟被誤植為「靈」，錯字清楚印在展場上。象徵性極強的道教文化文本遭誤植，顯示主辦單位在審稿與驗收上完全失守。他從走進去的第一秒，完全感受不到這是一個耗資百萬的展覽。

南市文化局說明，本展覽總經費為148萬5千元，展區面積約100坪，經費內容包含田野調查、策展論述、展場設計陳列、展示木作、文宣輸出設計印製、開幕執行，以及多媒體影音設備與程式開發等，整體預算配置皆審慎運用，而佈展過程中部份影像銜接、文字呈現等問題，7日已檢核調整完畢。

文化局說，展覽開展後獲得熱烈迴響，策展內容多元靈活，對道壇美學的深度詮釋也備受肯定，更已有外縣市單位洽詢移展可能，顯示本展對於推廣道壇文化藝術具有積極正向的效益。

展覽核心的「延陵道壇」，其「陵」字錯植為「靈」字。（蔡宗豪提供）

南市議員蔡宗豪（右）表示，展區大幅投影未經調校，導致神明影像被切掉一半，不僅破壞展示效果，更是對宗教不敬。（蔡宗豪提供）

