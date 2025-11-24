為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    金門縣府不再無償借地 新北中和正行里兒童遊戲場恐停用

    2025/11/24 16:53 記者黃政嘉／新北報導
    新北市議員張維倩指出，該處設施由新北市府及地方里辦公處投入經費與資源，具高度公益性，呼籲新北市府出面和金門縣府協調。（張維倩提供）

    新北市中和區大同段299地號土地原為金門縣政府財產，多年來由中和區公所做為民眾休憩與兒童遊戲空間，但金門縣府近期卻發函通知不再無償續借，要求以公告地價10%計收年租金達81萬元，新北議員張維倩與正行里長陳盈君共同呼籲新北市府向金門縣政府協調，爭取繼續無償借用，避免被迫收回空間。

    「突然收回只會造成民怨。」張維倩指出，在地居民使用這座遊戲場與休憩場地的頻率極高，無論平日或假日都可見到家長帶孩童遊玩，以及長者運動、民眾休閒的身影，她強調，這裡不是閒置地或營利空間，而是孩子們的遊戲場、居民的生活場域。

    陳盈君表示，地方投入大量心力維護這塊空間，居民和里內志工長期整理環境、舉辦活動，使其成為社區凝聚力的重要中心，如果被迫停用，整個社區都會失去共同的活動空間。

    張維倩、陳盈君2人提到，該處設施從規劃到維護，都由新北市府及地方里辦公處投入經費與資源，具高度公益性，若因租金問題無法續借，不僅造成地方財政壓力，也使多年來的公共建設付諸流水。

    「1座遊戲場拆掉很容易，但要重建一個社區長年累積的情感與連結，非常困難。」張維倩說，新北市府應本於保障市民權益立場，立即與金門縣府展開協商，爭取繼續無償借用，維持既有公共服務，若無法全免，應大幅降低租金或延長協商期限，必要時召開跨縣市協調會議，由金門縣政府、新北市政府、中和區公所及地方民代共同討論可行方案。

    金門縣府近期發函通知不再無償續借新北市中和區大同段299地號。（新北市議員張維倩提供）

