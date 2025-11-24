為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中「超巨蛋」 選地 議員批都發局「別讓盧秀燕變第二個柯文哲」

    2025/11/24 16:56 記者黃旭磊／台中報導
    台中「超巨蛋」 選址水湳「創研一」基地，民進黨台中市議員張家銨（右）質詢都發局代理局長李正偉「不要讓盧秀燕市長，變成第二個柯文哲喔！」（記者黃旭磊攝）

    台中「超巨蛋」 選址水湳「創研一」基地，民進黨台中市議員張家銨（右）質詢都發局代理局長李正偉「不要讓盧秀燕市長，變成第二個柯文哲喔！」（記者黃旭磊攝）

    台中「超巨蛋」選址水湳「創研一」基地，台中市府正在進行計劃可行性評估審議，民進黨台中市議員江肇國及張家銨今天質詢稱，「創研一」原規劃作為創意產業企業總部，沒用來對輝達總部招商，拿來蓋超巨蛋竟沒有提出主計劃變更案，企圖用變更都市計畫細部計畫規避內政部審查監督，張家銨質詢都發局代理局長李正偉要「繼續黑箱下去嗎，不要讓盧秀燕市長變成第二個柯文哲喔！」

    盧秀燕當場並未答詢，由李正偉答詢稱，「創研一」都發道路變更屬於細部規劃，目前政策評估招商中，由專案小組會議要審查，都發議事規則沒有規定要公開，暫不會對外公開，若議會要求將評估公開方式。

    張家銨質詢表示，「創研一」原規劃進駐創意、產業及企業總部，打造校園機能產業研發跟大專校園專區，市府要蓋超巨蛋推出都市計劃細部計劃變更案，並沒提出主計劃變更案，企圖規避中央內政部審查，敢讓民眾公評嗎、有按照法定程序走嗎？還要繼續黑箱下去嗎？「都發局長，你不要讓盧秀燕市長、變成第二個柯文哲喔！」

    江肇國質詢指出，「創研一」面積16.35公頃，就是盧秀燕市長說「歡迎黃仁勳來逢甲夜市吃」，請輝達來蓋總部的地方，16.35公頃可以放5個輝達總部，現在變更掉，合理嗎？其中有3.67公頃土地要蓋放停車場，輝達總部土地當停車場不去招商，市價超過150億元土地價值，「拿來蓋停車廠亂搞，太離譜了，都市計畫濫用都會土地。」

    都發局表示，超巨蛋選址水湳經貿園區「創研一」用地，依水湳經貿園區使用組別容許表，創研一可用在休閒運動設施、會展產業、創新研發等用途。運動局指出，超巨蛋依「促進民間參與公共建設法」第46條「民間自行規劃參與公共建設」制度推動，由民間提出規劃構想書，經市府審查確認符合政策需求後，依法進行政策公告，公開徵求申請人提出完整的可行性評估報告，將於可行性評估報告內容審查通過後，辦理公聽會，將邀請專家學者、地方居民及民間團體等一同參與。

