從跌落馬椅梯到站上國際舞台！ 卑南少女逆襲成漆作國手

桃竹苗分署培訓「漆作裝潢」青少年組國手黃奕樺（左），分署長賴家仁（右）為她打氣加油。（圖由桃竹苗分署提供）

「第3屆亞洲技能競賽」將於11月27日至29日在台北南港展覽館盛大登場，這是台灣睽違30年後再度取得國際技能賽事主辦權的重要時刻，本屆賽事共有來自28個國家、44個職類、超過500名頂尖選手同場競技，規模盛大、備受矚目。台灣選手在上屆於阿布達比舉辦的競賽中，以12金、6銀、4銅及3優勝、總獲獎率達93%的亮眼成績勇奪總冠軍，其中「漆作裝潢」更以精湛技術奪下金牌，成為全場焦點。

今年代表台灣挑戰「漆作裝潢」青少年組競賽選手黃奕樺，年僅16歲、來自台東卑南鄉、同時也是勞動部勞動力發展署桃竹苗分署培訓選手，她首次踏上國際舞台，蓄勢待發，希望延續上屆氣勢，力拚將金牌留在台灣。

請繼續往下閱讀...

黃奕樺現就讀公東高工室內空間設計科，國一時，因為不想加入運動社團，「誤打誤撞」踏進漆作社，卻在第一次完成作品時，深深被那份創作帶來的成就感吸住。她擅長構圖與線條控制，作品比例精準、筆觸穩健，很快成為校內備受期待的選手。

然而，黃奕樺的賽途並非一帆風順，在一次全國賽中，她因緊張踩空馬椅梯摔落，雖然沒有大礙，卻因此被扣分，也讓她第一次真切體會「穩定度」決定成敗。那一刻也成為她的轉捩點，她開始重新梳理每個動作的節奏、順序，透過大量練習找回手感，也逐漸累積起沉著與抗壓性。這份堅持最終讓她在第55屆全國技能競賽拿下銀牌，更順利於國手選拔中脫穎而出。

黃奕樺自11月3日進駐桃竹苗分署，桃竹苗分署提供完善訓練設備、一人一室的住宿空間，以及行政團隊的細心照顧，讓她能無後顧之憂專注精進。在指導老師宋侑蓁帶訓下，過去習慣徒手畫線、較少使用輔助工具的她，如今逐步掌握工具的特性與技巧，技術表現明顯提升。

桃竹苗分署長賴家仁表示，分署長期深耕技職教育，致力打造完善的訓練環境與培育系統，讓青年選手能在國內外舞台上展現台灣技術的深厚底蘊。這次分署以最高規格協助選手備戰，就是希望能讓選手無後顧之憂，專心追求最好的自己，也邀請各界一同關注即將到來的亞洲技能競賽，近距離見證台灣青年技術人才的實力與精彩，為所有選手加油打氣。

桃竹苗分署培訓「漆作裝潢」青少年組國手黃奕樺。（圖由桃竹苗分署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法