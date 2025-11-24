屏東市明年換裝LED路燈、全數編號 每年可省約500萬電費

屏東市有一半的路燈仍是鈉氣燈。（記者葉永騫攝）

屏東市全市約有16000盞的路燈，有一半是鈉氣燈、一半已換成LED燈，路燈以往沒有編號，維修通報時常常找不到報修點，屏東市長周佳琪決定明年斥資8480元將現有的鈉氣燈8000多盞全數汰換成LED燈，預估一年可以節省電費約500萬元，全案已送交屏東市民代表會審議，市代傅建雄認為，換LED燈及路燈編號可讓光線更明亮、讓維修也更迅速方便。

屏東市以往的路燈是水銀燈和鈉氣燈，但因為水銀燈有重金屬水銀，因此10年前中央補助經費，鼓勵地方將所有的水銀燈換成LED燈，屏東市當時將所有的水銀燈汰換，近年則是只要路燈故障老舊才換成LED燈，目前仍有8000多盞還是鈉氣燈，屏東市公所原預定以3年的時間逐步汰舊全市的鈉氣燈，但市長周佳琪在召集相關課室研議後，決定一次到位將全市路燈都汰換成LED燈，近日將計畫送交屏東市民代表會審議。

周佳琪表示，路燈汰換成LED燈後不但比較省電，亮度也較高，而這次汰換也一併整編所有的路燈，編號後方便維修，降低找不到路燈的窘態，這次的經費都是自籌，中央沒有補助，完工後每年可以節省約500萬元的電費。

市民代表傅建雄說，對於屏東市路燈汰換成LED燈，他全力支持，因為LED省電可以達到40%~60%，壽命也可以達到一倍以上，希望市公所能夠在明年完成汰換工作，讓城市更加光亮無死角。

屏東市路燈明年全換成LED燈。（記者葉永騫攝）

屏東市道路仍有半數是傳統鈉氣燈。（記者葉永騫攝）

