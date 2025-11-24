為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苗縣議員建議建立沙雕節國際品牌 鍾東錦：先改善交通停車問題

    2025/11/24 15:47 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣長鍾東錦答詢表示，明年沙雕藝術節將先改善停車與交通問題。（記者張勳騰攝）

    苗栗縣通霄鎮連兩年舉辦沙雕藝術節，獲得好評，苗栗縣議員周玉滿今（24）日總質詢指出，今年通霄沙雕藝術節吸引超過70萬人次，創下全台新紀錄，建議現場停車、交通分流、無障礙設施等需全面改善。縣長鍾東錦回應，明年沙雕藝術節將先解決交通及停車問題，也同意延長夜間開放時間。

    周玉滿質詢指出，今年通霄沙雕藝術節吸引超過70萬人次，不僅創下全台沙雕藝術節的新紀錄，更刷新了昔日海水浴場的入場人次，她建議縣府能以沙雕藝術為核心，延伸至文化觀光與永續發展，將「通霄沙雕」與「苗栗慢城」整合為世界唯一的「慢活沙雕品牌」，讓通霄成為苗栗縣的驕傲。

    鍾東錦答詢，通霄沙雕藝術節的現場停車、交通分流、無障礙設施，仍需全面改善，明年將先檢討停車空間的再造，盼利用西濱高架公路下閒置空間來規畫停車位，再來將整修現有人行通道，增設照明，讓行人與車輛能夠確實地分流，此外，打造友善無障礙的環境，讓長者及輪椅族群都能夠來參與。

    至於延長沙雕節夜間開放時間，獲鍾東錦同意，並表示，將請主辦單位增加夜間飲料食物的供應，讓年輕人能夠坐在沙灘上，吹海風、賞沙雕海景，這是非常浪漫的一件事，也讓經濟效益倍增。

    苗栗縣議員周玉滿總質詢指出，今年通霄沙雕藝術節吸引超過70萬人潮，建議改善現場停車、交通分流、無障礙設施等。（記者張勳騰攝）

